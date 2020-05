El entrenador Carlos Burillo deja el banquillo del Club Deportivo Caspe

El entrenador del Club Deportivo Caspe, Carlos Burillo Bonastre ha decidido dar un giro a su dilatada experiencia al frente del equipo, y tras más de 300 partidos y varios años en el equipo, cede su puesto para que otro preparador siga su estela. Ahora pasará a la dirección deportiva.

El cuadragésimo segundo entrenador del CD.Caspe (desde la refundación en 1948) ha estado al frente del equipo caspolino durante más de ocho años, dirigiendo hasta en 304 partidos. A lo largo de las nueve temporadas, los diferentes equipos de Burillo han logrado 143 victorias, 76 empates y 85 derrotas. 492 a favor y 305 en contra. Unos números que le convierten en el técnico con mayor ranking del club.

Según cuentan desde el club, Carlos Burillo (Caspe, 1969), además de ser un excelente comunicador y portavoz en muchos momentos del CD.Caspe (577 entrevistas en esta página web le avalan), ha sabido defender como nadie el nombre del equipo de su pueblo viviendo en primerísima persona, tanto el desgaste por las derrotas como el placentero sabor de los triunfos y ascensos.

«Tengo un sentimiento de agradecimiento al club y a todas las personas que han estado en la directiva, que han contado conmigo y que sin ellos es imposible que haya fútbol en los pueblos. Me siento un afortunado por haber podido entrenar al equipo de mi ciudad durante nueve temporadas», manifiesta Burillo.

El jugador Carlos Gil junto al presidente del CD Caspe Manuel Piazuelo, recogiendo un reconocimiento por participar en 200 partidos. Imagen; Erika Martínez.

Previsiblemente, aunque todavía no confirmado de manera oficial, el sustituto será Carlos Gil, joven jugador con formación de entrenador, y que se estrenará en el cargo la próxima temporada. Burillo ya ha manifestado que le ayudará en todo lo que necesite: «Creo que Carlos es la persona ideal para coger el equipo. Un hombre al que le tengo un gran cariño, podría decir que no es mi hijo pero como si lo fuese deportivamente porque he estado con él diez años. Para mi es un orgullo que sea el que va a seguir entrenando al CD.Caspe». asegura.

Para una información más completa de este tema, en la página oficial del Club Deportivo Caspe.