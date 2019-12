Javier Gargallo: «Mi apellido me sirve como presentación en muchos sitios»

Casualidades de la vida se apellida Gargallo y es alcalde de Gargallo.

Es el primer edil de Gargallo en esta legislatura, ¿cuánto tiempo lleva en política?

Entonces, ¿es usted político por obligación o por devoción?

¿Viene de familia?

¿Cómo lleva su familia que usted sea alcalde de Gargallo?

Por cierto hablando de su familia, ¿tiene hijos?

Usted de profesión es hostelero ...

Es un trabajo que me viene de familia. Soy la tercera generación reconocida que se dedica a esta ocupación y mi hija, que como he dicho antes trabaja con nosotros, es la cuarta generación. Regento la Venta de la Pintada.

¿Es natural de Gargallo?

Aunque nací en Zaragoza he vivido toda mi vida en Gargallo y espero hacerlo durante mucho tiempo más. Soy un hombre muy arraigado a mi tierra a pesar de los problemas por los que pasamos en la actualidad sobre todo por el asunto de la despoblación y por el envejecimiento no se me pasa por la cabeza irme a vivir a una capital. Por fortuna tan solo he dejado de vivir aquí cuando tuve que salir fuera a estudiar el bachillerato.