Has cerrado el acto en este espacio tan íntimo y con la gente cerca... ¿Hay más presión cuándo se toca en casa?

Sí, hay más presión aquí que en otros sitios. Al final me he emocionado y todo, y me he contenido. Es una ilusión enorme estar aquí en mi pueblo y recibir un homenaje o un premio como este es todo un honor.