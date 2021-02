El equipo de gobierno de Alcañiz propone que la festividad del Choricer se retrase una semana

Para evitar que la tendencia a la baja de Alcañiz en los últimos días no se revierta, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, quiere retrasar los dos festivos no lectivos del Choricer del jueves 11 y viernes 12 de febrero al 18 y 19, cuando ya haya terminado el confinamiento perimetral. De esta forma se quiere evitar que los jóvenes aprovechen que no tienen clases para reunirse en un día muy tradicional en la localidad y ganar así una semana más para que la situación esté más controlada.

Esta es la propuesta que el alcalde propondrá este martes a la comisión de Educación como concejal del área. Si recibe el visto bueno de la oposición trasladará después el cambio al Consejo Escolar, paso previo para recibir el visto bueno de la consejería, que ya le ha confirmado su aceptación si la comunidad educativa está de acuerdo.

«Nuestra prioridad es reducir al máximo todo contacto social y una buena medida creemos que sería anular las festividades escolares del día del Choricer y el viernes posterior para trasladarlos a la siguiente semana. De esta forma se reduciría la posibilidad de que muchos jóvenes se vayan al campo a celebrarlo», apunta Urquizu.

En caso de no recibir el visto bueno de los grupos políticos o del Consejo, el Ayuntamiento reforzaría la seguridad en Alcañiz. Solicitaría el apoyo de las fuerzas de seguridad estatales para esos días y no descarta la utilización de drones para vigilar todo el término municipal como ya se hizo durante el confinamiento domiciliario.