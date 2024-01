La ermita de Los Santos de Valderrobres se salva del colapso tras su rehabilitación

La capital del Matarraña recupera, en todo su esplendor, una de sus históricas cinco ermitas con las que contó su término municipal. La Fundación Valderrobres Patrimonial concluyó el pasado mes de diciembre la restauración de la ermita de Los Santos, situada a pocos kilómetros al norte del casco urbano.

Este edificio llevaba varios años arrastrando diferentes problemas estructurales. La situación del edificio

se agravó tras los temporales de Gloria, en enero de 2020 y Filomena, un año después. La aparición de

una gran grieta en la parte trasera del edificio hizo temer su colapso. Por todo ello desde la Fundación y

desde el consistorio tomaron la iniciativa para salvar esta ermita.

La inversion total ha sido de 173.000 euros. Durante las obras fue necesario incrementar el presupuesto

inicial un 5% ya que durante el transcurso de las obras una de las paredes colindantes con la casa del ermitaño se vino abajo. Fue también necesario desmontar la espadaña que acumulaba 40 centímetros de desviación y podía colapsar en cualquier momento, fue necesario levantar toda la cubierta exterior.

Hubo además que reforzar varios muros con contrafuertes y con un banco para reforzar toda la estructura. «Hemos solventado varios problemas graves que presentaba la estructura del edificio y que podía colapsar en cualquier momento. Ahora está en perfecto estado y aseguramos su continuidad durante bastantes décadas», explica Manuel Siurana, director de la Fundación Valderrobres Patrimonial.

Lugar donde aparecieron varias grietas que amenazaban el conjunto./ Javier de Luna

Cabe recordar que parte de la financiación se obtuvo gracias a la colaboración de varios vecinos de Valderrobres. Desde la Fundación se puso en marcha una campaña de micromecenazgo con el objetivo

de recaudar fondos. El resto fueron fondos propios de la Fundación y del Ayuntamiento de Valderrobres.

No obstante, quedará pendiente de actuación la casa del ermitaño. «Con los fondos que obtuvimos no

podemos iniciar esta obra. Estamos hablando de actuaciones que no tienen retorno económico, por lo

que, por el momento, no sabemos cómo podríamos actuar allí ya que la inversión puede ser sustancialmente superior a la de la ermita», añade Siurana.

El edificio es propiedad del Arzobispado de Zaragoza, por ello, se solicitó la cesión de uso al Ayuntamiento de Valderrobres para poder así actuar. Finalmente, se llegó a un acuerdo para hacer efectiva esa cesión por 25 años y, asimismo, obtener la autorización del Arzobispado para poder actuar en el edificio.

Además de ser el escenario de la tradicional romería que tiene lugar en agosto, justo antes de las fiestas patronales, la ermita de Los Santos constituye un lugar de gran valor patrimonial y medioambiental.

Ambos edificios, ermita y casa del ermitaño, están custodiados por varios ejemplares de encina de

grandes dimensiones. Asimismo, cuenta con varias mesas y zona de recreo.