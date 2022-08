La escritora y periodista Teresa Viejo comparte en Calaceite y Fuentespalda las impresiones de sus últimas novelas

La mediática periodista y escritora Teresa Viejo fue protagonista en Calaceite y Fuentespalda este fin de semana. La escritora ofreció el domingo un recital poético sobre ‘Poetas españoles de la Generación del 27’, en la que se centró en el género negro y subrayó el papel de las poetisas durante los inicios del siglo XX. El acto estuvo enmarcado en el Festival Aragón Negro -FAN- y tuvo lugar en el Teatro de la Germandat de Calaceite. La escritora presentó sus última novela ‘Animales domésticos’ y compartió con las decenas de personas que asistieron al acto, las impresiones de su última novela.

La escritora y periodista Teresa Viejo estuvo acompañada por el director del FAN, Juan Bolea, la alcaldesa Carlota Núñez y el concejal Anguera./ J.L.

Viejo estuvo acompañada por el director del FAN, Juan Bolea, por la alcaldesa de Calaceite, Carlota Núñez, y por el concejal de cultura, José Manuel Anguera. En la charla-coloquio, la escritora subrayó el vínculo de algunos de los poetas de aquella generación con el fenómeno cultural que se desarrolló en Calaceite durante la segunda mitad del siglo XX. «La generación del 27 surgió de forma espontánea y con un gran componente de amistad, de la misma forma que todo lo que sucedió aquí en los años 70. La visita a Calaceite me ha agitado profundamente porque me imagino ese momento de efervescencia en el que además las mujeres participaban pero no estaban en la primera línea», explicó la escritora.

Se trató sin embargo del segundo acto del FAN que tuvo lugar en el Matarraña durante el fin de semana. El pabellón Cubic de Fuentespalda acogió el sábado por la tarde la charla-coloquio de Teresa Viejo sobre ‘La curiosidad como motor de la creación’, con proyección de vídeos, y presentación de su ensayo ‘La niña que todo lo quería saber’. El acto contó con la presencia de decenas de personas. Ambos eventos se llevaron a cabo dos semanas después de la fecha prevista debido a que Viejo dio positivo por covid. «Estoy fascinada con el paisaje, las historias de la gente y el idioma. No había venido al Matarraña y lamento no haberlo hecho antes, había estado en Alcañiz pero no aquí. Se lo he dicho a Juan Bolea. Esta tierra me está inspirando», añadió Viejo.