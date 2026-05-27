Escucha acusa a DGA de «no querer» rehabilitar las viviendas de su propiedad y exige una rectificación al consejero López

El alcalde de Escucha, Héctor García, pide al Gobierno de Aragón una rectificación formal ante las "repetidas acusaciones", tanto por parte del consejero de Vivienda Octavio López como del propio presidente Jorge Azcón, de "no haber gestionado bien" la petición de ayudas para rehabilitar una serie de pisos que, recuerda, son propiedad del Ejecutivo autonómico. A través de una nota de prensa, el partido ha acusado al Ejecutivo autonómico de “no querer” facilitar el uso de las viviendas que el territorio necesita "urgentemente" ante la demanda de nuevos trabajadores por las empresas de la zona y la falta de soluciones habitacionales.

“La situación en Escucha es cada vez más crítica porque al final estamos viendo que pasa el tiempo y la realidad es la que es, aunque el Gobierno de Aragón intente ocultarla o desmentirla”, ha lamentado García señalando que Escucha, “quiere crecer y no puede porque DGA no le está dejando”.

Así, ha recordado que existen más de 40 viviendas tabicadas que son propiedad del Ejecutivo autonómico y que, tras varias reuniones, ha defendido el socialista, no han ofrecido más fórmula para darles uso que a través de un programa común para todos los municipios aragoneses con el que tan solo se rehabilitarían seis viviendas y, además, debe ser ejecutado por el Ayuntamiento.

“Ya empezamos a estar cansados de esta situación. Aparte de que los habitantes del propio pueblo puedan querer alquilar o comprarse una vivienda, ya que no existe, estamos viendo como las empresas de la zona también están interesadas en la rehabilitación de esos edificios. Son muchos años ya los que el Ayuntamiento está intentado que se pongan en valor y estamos viendo como el Gobierno de Aragón solo pone palos en las ruedas”, ha dicho el alcalde.

Un escrito remitido

En el escrito dirigido a los responsables del Gobierno autonómico, García hace referencia a una afirmación del consejero López en la comisión de Vivienda de las Cortes de Aragón, el pasado 21 de mayo, cuando volvió a acusarle de falta de diligencia a la hora de solicitar las ayudas del conocido como Plan 700 para la rehabilitación: “el alcalde de Escucha no escucha”, dijo entonces literalmente.

De esta forma, el alcalde afirma que la afirmación del consejero “no refleja la realidad de los hechos como prueba la documentación que consta en la tramitación llevada a cabo” y señala una serie de hitos que probarían que fue el propio departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón quien dirigió los pasos del Ayuntamiento en el proceso y que, por tanto, es a ellos a quienes corresponde la responsabilidad de no haber recibido esa subvención.

La comunicación firmada por el alcalde asegura que, de acuerdo con la propia consejería, y a sabiendas que las bases del programa de ayudas requería que el Ayuntamiento fuera el titular de la construcción, solicitó la subvención para la rehabilitación de un bloque de seis viviendas en la convocatoria del 19 de agosto de 2024. Así, en paralelo, se tramita la solicitud al Ejecutivo de la cesión de la titularidad de dichas viviendas. De hecho, el pleno aprueba el 18 de octubre de 2024 un acuerdo para solicitar la adquisición de dichas viviendas y recibe respuesta el 24 de diciembre de ese mismo año de la directora general de vivienda con una propuesta “de cesión gratuita de uso”, según explican los socialistas.

Precisamente ese mismo día de diciembre de 2025, sigue argumentando el texto, se publicó la primera resolución de la convocatoria de para la rehabilitación de vivienda. La solicitud del Ayuntamiento de Escucha aparece desestimada por “falta de disponibilidad presupuestaria”.

El 28 de julio de 20255 se publica una nueva convocatoria para rehabilitación del conocido como Plan 700 en la que el Ayuntamiento de Escucha vuelve a mostrar su interés mediante Decreto de Alcaldía de fecha 15 de septiembre. Lo hace al amparo del documento de cesión que había recibido del Gobierno de Aragón a finales de 2024. Pero, precisamente, en esta convocatoria la solicitud de Escucha es desestimada “por no cumplir el requisito de ser titulares”.

Por lo tanto, argumenta el alcalde, “pese a que el Ayuntamiento en todo momento solicitó la propiedad de las viviendas, la respuesta inicial de la DGA fue su cesión de uso y no ha sido hasta la celebración de reunión del Gobierno de Aragón de fecha 25 de febrero del 2026 cuando por fin se autorizó la cesión gratuita de pleno dominio de las viviendas, por lo que no podemos admitir que se diga públicamente que el Ayuntamiento de Escucha no sabe solicitar una subvención, sino todo lo contrario”.

“Desde el primer momento solicitamos la adquisición de los bienes (a través de la fórmula que DGA estimara adecuada) y se equivocaron”, dice Héctor García en relación al Ejecutivo autonómico, “ya que lo que cedieron inicialmente es el uso”. El texto de la comunicación enviada termina con una petición expresa: “el tema es demasiado serio y no se pueden hacer manifestaciones falsas o inexactas, y menos por un político, por lo que rogaríamos su rectificación al amparo del Derecho de Rectificación consagrado por la Ley Orgánica 2/1984”.

Además, y para acabar, el alcalde informa de que el pleno “está barajando” si acepta o no la cesión gratuita aprobada en febrero por la DGA. “Es un caramelo envenenado. No podemos hacernos cargo de un edificio que no es nuestro si el Gobierno de Aragón no garantiza la financiación de su rehabilitación de forma previa”, ha afirmado García preguntándose por qué no se ha explorado por parte del Ejecutivo otra forma de rehabilitar esos pisos de su titularidad, “más aún cuando hay empresas interesadas en hacerlo”.