Escucha conmemoró este sábado, 4 de diciembre, la festividad de su patrona Santa Bárbara, una celebración que congregó a numerosos vecinos y visitantes rememorando una actividad, en torno al carbón, que ha marcado a Escucha y otros pueblos turolenses, durante muchas décadas, alrededor del oficio minero.

Con la luces del alba el retumbar de cohetes y petardos anunciaba el inicio de la fiesta; estas detonaciones quieren recordar las explosiones de los barrenos en el interior de las galerías; a este despertar minero se unieron las sirenas que, en tiempos anteriores, estuvieron en la mina Lancis (Aún hay caso) y del Pozo Pilar y que ahora volvieron a zumbar con su sonido estridente por las calles del pueblo.

Al mediodía 200 personas comieron en el pabellón municipal, aunque en la sobremesa no pudiera disfrutarse del anunciado homenaje póstumo a Joaquín Carbonell, con las canciones de César Mingueza, quién no pudo compadecer por una cuestión personal, nada de importancia, pero que impidió volver a disfrutar de las letras del cantautor de Alloza. Se recordó a los presentes, no obstante, el homenaje que se rindió a Carbonell hace unos años en Escucha, con motivo de la presentación de su libro “El artista”, cuando se le nombró socio de honor de la Asociación Cultural Patrimonio Minero de Escucha por su defensa de la minería y su lucha en las reivindicaciones de los trabajadores del carbón.

Después se realizaron sorteos como visitas al Museo minero de Andorra, al Pozo San Juan, el disfrute de unos circuitos termales en el Balneario de Ariño o en Spa Ciudad de Teruel, turismo enológico con visita a bodegas de nuestro entorno, lotes de navidad, vinos, quesos de La Val o la degustación de comidas y almuerzos ofrecidos por distintos establecimientos.

A continuación se inició el acto central y más emotivo de la celebración con el homenaje que se dio, en primer lugar a los trabajadores del carbón (mineros, trabajadores de la central térmica o transportistas), y que este año recayó en Emilio Lahoz, Eusebio Gómez, Manuel González y Ramón Malpica.

Familia de Ramón Malpica durante el homenaje./Asociación Patrimonio Minero

Después fue el turno de las mujeres de Escucha con el reconocimiento a su labor en la sombra, a un papel silenciado, pero siempre imprescindible y necesario: María Juliana Millán y Plácida Ros recogieron una réplica de la “familia minera”, monumento que preside la plaza del Olmo de la localidad.

Familia de Plácida Ros durante el homenaje./Asociación Patrimonio Minero

La mención honorífica fue para Joaquín Cortés, presidente de la asociación cultural “Peña Taurina Celestino Martín” por su labor entusiasta por el patrimonio minero Escucha y su labor polifacética que va, desde la publicación reciente de un par de libros, a su afición por la fotografía. El acto finalizó con la entrega al “Territorio Minero” del premio 2021. “El territorio” es el equipo de fútbol sala de Escucha, está integrado por jóvenes locales y de pueblos vecinos, y se valoró la promoción del deporte como actividad saludable y la difusión de un territorio que, como dicen sus camisetas, es minero.

Entrega al “Territorio Minero” del premio 2021./Asociación Patrimonio Minero

Las jotas y la rondalla estuvieron presentes en la misa que se ofreció a la patrona y luego llegó la tradicional procesión de candiles: se apagaron las luces de las calles, se cantaron jotas, se escucharon las detonaciones de cohetes y petardos, lanzados en las mismas calles y desde el castillete del Museo Minero, y una cincuentena de candiles de carburo iluminaron la noche. La comitiva se detuvo en la plaza del pueblo para colocar unas flores al monumento a la “familia minera” y se inauguraron las nuevas luminarias que el ayuntamiento ha instalado y que se asemejan a antiguas lámparas mineras. La procesión continuó por el barrio de Santa Bárbara y, por la carretera, se llegó a la bocamina del Museo Minero, antigua mina Se Verá, donde la virgen procesionada volvió a bajar a la galería que la resguarda en el interior de la mina.

Una cincuentena de candiles de carburo iluminaron la noche./Asociación Patrimonio Minero de Escucha

Inauguración de las nuevas luminarias./Asociación Patrimonio Minero

Detalle de los candiles./Asociación Patrimonio Minero

En el exterior, el grupo de jota y rondalla “Aires Mineros” entonó el “Santa Bárbara Bendita” y, como colofón, los fuegos artificiales (que no pudieron tirarse por San Juan) y un cielo estrellado y luminoso, pusieron fin a los actos organizados por el Ayuntamiento de Escucha y ACCPAME (Patrimonio Minero de Escucha). El airecico gélido no pudo con la gente de Escucha que se volcó en esta conmemoración.