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13 MAY 2026|

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La escuela de taekwondo Dung San de Valderrobres viajará a Alemania para debutar en el German Open

Un grupo de siete deportistas viajan este viernes a Bochum para disputar por primera vez el campeonato nacional alemán

Los integrantes de la escuela Dung San que viaja a Alemania / Cedida
Los integrantes de la escuela Dung San que viaja a Alemania / Cedida

Jesús Burgos13 05 2026

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Deporte

La escuela de taekwondo Dung San, con sede en Valderrobres y Alcorisa, viaja a Alemania para disputar el German Open, un campeonato que se celebrará el 16 de mayo en la ciudad de Bochum. Débora Salmonte, instructora de la escuela, y una representación aragonesa de siete deportistas volarán este viernes para disputar la competición.

No es su estreno internacional. La escuela participa cada año en diferentes competiciones de otros países. Sin ir más lejos, el año pasado estuvo presente en el Campeonato de Irlanda. Este año, la escuela recibió la invitación germana y no dudó en participar.

La representación aragonesa cuenta con cinco chicas y dos chicos: Carla Vallespí, Ona Vallespí, Saúl Gómez, Yorel Callén, Alejandra Ribalta, Estefanía García y Nora Romero. "El objetivo es que ganen experiencia, aprendan a controlar los nervios y disfruten de los eventos donde participan", ha señalado la instructora y coach de la escuela Dung San.

Los formatos del German Open

La escuela participará en una ronda de lucha dividida por categorías, edades, pesos y cinturón, el habitual formato de cualquier campeonato nacional. Además, Salmonte ha inscrito a sus alumnos en rotura de tabla, un arte marcial en el que se demuestra técnica, potencia, velocidad y concentración y que consiste en golpear el centro de unas tablas de pino con el talón o el puño. En este caso, las tablas serán de un plástico muy duro debido a que las tablas de pino solo se utilizan para los exámenes.

La novedad del German Open es un formato distinto preparado por la organización y que recibe el nombre de ‘Grand Champion’. Esta categoría está llegando a Europa desde Latinoamérica y todavía no se ha implementado en España. Está destinada exclusivamente a luchadores con cinturón negro y no cuenta con divisiones de peso como las competiciones habituales.

Son combates más espectaculares y de mayor dificultad, donde las rondas están configuradas a través de eliminatorias. No hay fases clasificatorias ni segundos puestos: solo vale ganar. Además, la normativa es más permisiva y no se penaliza el exceso de contacto ni el KO. Es decir, un combate puede terminar antes de tiempo si un luchador deja fuera de combate a su rival.

Las próximas citas de la escuela

El mes de mayo está cargado de compromisos deportivos para los taekwondistas del territorio. Después de volver de Alemania, la escuela participará en un encuentro en Barcelona organizado por el maestro de Salmonte el próximo 31 de mayo. Un grupo de 20 competidores viajará a la capital catalana, donde se encontrará con un combinado argentino e irlandés.

No obstante, la escuela Dung San ya trabaja en su principal proyecto de futuro. Salmonte se encuentra organizando un encuentro para marzo de 2027 con el objetivo de reunir a la Selección Española y celebrar el mayor evento de taekwondo realizado hasta ahora en Valderrobres.

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