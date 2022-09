La esfera del mundial de MotoGP rompe la cuarta pared

El campeonato de MotoGP viaja durante toda la temporada por todo el mundo. Periodistas, montadores, pilotos, jefes de equipo o personal de Dorna se ven las caras prácticamente a diario durante nueve meses del año.

Chechu Lázaro, redactor de motociclismo.es y colaborador de Onda Cero, es un reconocido periodista dentro del mundial que cubre toda la temporada viajando por todos los circuitos del mundo en los que se disputa el mayor espectáculo deportivo encima de una moto. Lázaro describe la esfera mundialista como «un pequeño pueblo que se desplaza conviviendo en salas de prensa como la de Motorland».

La función del periodista queda muy clara para el aficionado, que incluso tiene favoritismos y diferencias entre un comunicador y otro para informarse sobre su piloto favorito. Pero, para llegar al punto final hace falta mucho trabajo previo. Un fin de semana comienza el jueves, día en el que se realizan las ruedas de prensa por parte de los pilotos y, a nivel técnico, se pasan las verificaciones. Previamente y con semanas o días de antelación a la cita, los periodistas cierran entrevistas con los jefes de prensa de los equipos para ese día o para algún momento concreto del fin de semana.

«Los fines de semana arrancan los jueves, al que podríamos llamar día de los medios. Es el día que se hacen las entrevistas ‘One to One’, un momento único con el piloto. Y además, preparamos para ese día una previa con toda la situación y contexto del mundial», afirma Lázaro. La actividad en pista comienza el viernes y acaba el domingo, pero para el periodista comienza un miércoles y termina un lunes. «Los viernes, sábados y domingos es más o menos lo mismo, contamos lo que pasa en la pista con crónicas y hablamos con los protagonistas. Y ahora, los lunes estamos preparando un post carrera«, señala el periodista Chechu Lázaro.

Todo ello se confronta, se une y nace para el aficionado en la sala de prensa. Lugar donde realizan su trabajo todos los periodistas. «En la sala de prensa hay bastante colegueo y compañerismo. Todos prácticamente trabajamos de lo mismo. Yo no me he encontrado por ahora situaciones desagradables, de competencia incómoda o mala. Hay buena relación y nos echamos un cable con lo que sea. Somos competencia, pero hay muy buen ambiente», comenta Lázaro.

En la sala de prensa hay bastante colegueo y compañerismo. Todos prácticamente trabajamos de lo mismo

La diferenciación entre comunicadores nace en las entrevistas personales con los pilotos, y en los reportajes o noticias con una mayor elaboración que el periodista forja durante el Gran Premio. «Lo mejor es estar presente en el circuito porque tienes un acceso directo al piloto y te aporta ese plus a la hora de trabajar», detalla Lázaro.

Jefes de prensa, la conexión entre pilotos y periodistas

En la esfera mundialista no solo están los medios de comunicación. Los equipos de MotoGP disponen de jefes de prensa para la organización y coordinación de esa conexión con los periodistas. Un nexo de unión fundamental en la que se encuentra una turolense afincada en este campeonato desde esta temporada. Bea Sánchez es la encargada del equipo Red Bull KTM Ajo en Moto2 y Moto3. Natural de Calamocha (Teruel), se inició en el circuito alcañizano y a día de hoy busca «el equilibrio entre piloto y periodista para hacer más fácil el trabajo para todos».

Las jornadas de trabajo son prácticamente similares para periodistas que para jefes de prensa. «Antes de llegar al circuito, nos preparamos todas las previas y los comunicados que vamos a necesitar. También organizamos la agenda de entrevistas del fin de semana para optimizar la gestión y que los pilotos puedan tener su tiempo para trabajar», afirma Sánchez.

La conexión entre periodistas y jefes de prensa es fundamental para ambos bandos, desde la parte de los medios de comunicación, Chechu Lázaro lo define de esta manera: «el paddock es un pequeño pueblo, que se mueve de país en país. Piloto, mecánico y periodista somos compañeros de trabajo y entre todos formamos una familia. Para el periodista existe una figura fundamental que es el jefe de prensa de un piloto y de un equipo. Él es el filtro con el que llegas al protagonista y cuanto mejor trato tengas con él, más fácil será llegar al piloto. Las relaciones son bastante naturales, ya que conforme pasan los años, acabas conviviendo mucho tiempo y ganas la confianza».

El paddock es un pequeño pueblo que se mueve de país en país. Piloto, mecánico y periodista somos compañeros de trabajo y entre todos formamos una familia

Desde el punto de vista de los equipos, Sánchez señala que «la relación con los periodistas es buena», aunque siempre hay profesionales que son fijos toda la temporada y con los que se tiene «más trato». «Intentas hacer el trabajo más fácil para los medios, pero a la vez que sea fácil también para los pilotos. Al fin y al acabo, tienes como objetivo encontrar ese equilibrio», añade Sánchez.

Motorland tras el GP

El trazado bajoaragonés ha acogido una temporada más el Campeonato del Mundo de MotoGP. Para periodistas y equipos es imprescindible el recinto donde conviven durante un fin de semana. «Las instalaciones de Motorland Aragón son de las mejores del campeonato de MotoGP, muy cómodas para el periodista y para el aficionado que viene. El equipo humano que trabaja es espectacular y eso le da un valor añadido», afirma Lázaro. Sin embargo, en cuanto a la pista, subraya que «lo único que le faltaría a petición de los pilotos es un reasfaltado».

Alcañiz y motor son dos palabras que prácticamente podrían ir unidas gracias a la historia de esta ciudad con este deporte. Periodistas y equipos llegan desde diferentes partes del mundo a un emplazamiento único en un contexto festivo que envuelve a la capital del Bajo Aragón. «Como periodistas y personas que venimos a trabajar es muy difícil encontrar un alojamiento adecuado, porque está todo muy concentrado, necesitas descansar y es muy complicado. Lo he probado todo y por ahora, estos últimos años, el alojamiento rural donde nos quedamos entre varios compañeros es un acierto», revela Lázaro. Además, el periodista incide en que todos los trabajadores que durante el fin de semana se desplazan a Alcañiz, reclaman «algo más de alojamiento» porque «hay muy poca oferta hotelera».

También equipos y pilotos buscan la tranquilidad a la hora de hospedarse. «Entras muy pronto al circuito y prácticamente cenas en él. Cuando sales de las instalaciones solo quieres descansar y recargar pilas para el día siguiente. No podemos disfrutar de mucho ocio porque, al final, estás trabajando y te tienes que centrar en ello», sentencia Sánchez.

Obras de arte como acompañantes

Un nuevo cuadro del proyecto ‘Arte + Motor’ se presentó el pasado jueves ante cientos de periodistas y se unió a la permanente exposición en la sala de prensa de Motorland Aragón. Su autor, Ignacio Pérez, es un joven artista alcañizano que une su afición a la pintura y al motor en una serie de obras que comenzó en 2017.

«La primera visión fusiona el primer efecto del trazado Guadalope con pilotos del mundial como Márquez, Quartararo y Rins», comentó el artista en la presentación del mismo. Hasta el momento ha plasmado 13 creaciones de gran formato en las que ha intentado reflejar el espíritu de las carreras urbanas de Alcañiz.

Algunas de sus obras se pueden ver de forma permanente en el restaurante Empeltre y en el Monkey Room de Alcañiz, además de darle color y sentido al Media Center. «Este cuadro se une a una pequeña muestra que tenemos en la Sala de Prensa de Motorland Aragón representando el pasado y presente del motor en Alcañiz», concluyó Pérez.