La plataforma por la España vaciada se movilizará el 8 de octubre para exigir soluciones que eviten los incendios forestales

Una amplia representación del movimiento ciudadano Teruel Existe ha participado en la IV Asamblea de la España Vaciada celebrada este fin de semana en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera y en la que se ha aprobado un calendario de movilizaciones para los próximos meses en defensa de la sostenibilidad y los servicios públicos en las provincias despobladas.

Según han adelantado en una nota de prensa, las reivindicaciones empezarán el 8 de octubre con una nueva convocatoria de la jornada “Yo Paro por mi pueblo”, en la que se exigirán soluciones que eviten incendios forestales como los que han castigado duramente varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón, y en defensa de la sostenibilidad del territorio. Las movilizaciones continuarán con otra jornada reivindicativa en todo el país el 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes, y continuarán el 31 de marzo, aniversario de la multitudinaria manifestación de la Revuelta de la España Vaciada.

Durante la jornada, en la que han participado colectivos sociales de todo el Estado, también han intervenido el diputado de la agrupación electoral en el Congreso, Tomás Guitarte, y los senadores Joaquín Egea y Beatriz Martín, quienes han explicado su actividad parlamentaria y la utilidad de la herramienta política que el movimiento ciudadano ha querido utilizar y que fue la formación más votada de la provincia de Teruel y la primera Agrupación de electores que obtuvo representación en Congreso y Senado. Junto a Guitarte, Egea y Martín han intervenido dos de los tres procuradores de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña y Vanessa García.

Guitarte ha incidido en que el modelo que defiende Teruel Existe en las instituciones es “un modelo que se puede compartir en toda España, no solo en las provincias afectadas por los graves problemas que arrastramos, porque se propone un modelo de desarrollo más justo para el país, para lograr un territorio cohesionado y vertebrado, donde todos los territorios tengan oportunidades y la población pueda elegir dónde vivir en equidad.”. El diputado de la agrupación destacó que el intenso trabajo realizado ha permitido que “se tomen en serio el problema, y que se incluya en la agenda del Gobierno, incluso con financiación presupuestaria, aunque no con la intensidad que deseamos”. Guitarte recordó que los problemas que se acarrean desde décadas son consecuencia de “un modelo de desarrollo equivocado que no se ha querido corregir” y aseguró que la presencia de Teruel Existe ha servido para “desenterrar todos los proyectos que otros han enterrado”. Además, alertó de que junto a otros nacionalismos periféricos que durante años se han beneficiado de privilegios en detrimento de la España vaciada, hay otro “de nuevo cuño y succionador que representa la presidenta de la Comunidad de Madrid” que también ha hecho mucho daño a provincias como Teruel.

Beatriz Martín, por su parte, señaló que los movimientos sociales son “la energía que empuja” su trabajo en el Senado y que ha servido para demostrar que “otra forma de hacer política es posible”. Martín hizo una defensa de las plataformas que integran la Revuelta de la España Vaciada, y aseguró que los cargos institucionales son “un miembro más” de los mismos, porque “palpan la realidad del territorio”. Joaquín Egea lamentó que las provincias despobladas “no han importado nunca a muchos”, por lo que defendió la necesidad de que haya gente “que se ocupe de las cosas que parece que no son importantes” y también recordó que “las cosas se defienden en las calles, pero también en las administraciones, y las pequeñas cosas especialmente. Hemos levantado la voz y hemos tomado la palabra”, indicó. Durante el fin de semana, la delegación turolense ha reafirmado su compromiso en defensa de la provincia y de los problemas comunes con otras comarcas de Aragón y de otras comunidades autónomas, como los servicios públicos de calidad, la defensa de unas infraestructuras viarias y de ferrocarril dignas o la oposición a la instalación de los macroparques eólicos y fotovoltaicos y de explotaciones de ganadería intensiva sin control, con graves afecciones al medioambiente y el territorio y sin que aporte beneficios a los territorios, que se convierten en meros lugares “de sacrificio