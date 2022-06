La estación de tren de Samper, ya sin personal, tendrá atención remota

La estación de ferrocarril de Samper de Calanda es una de las 134 del país en la que Renfe instalará servicios de atención remota a los usuarios. Destinará 13 millones de euros a esta inversión que llegará también a los edificios aragoneses de Ayerbe, Sabiñánigo, Monzón-Río Cinca, Gallur, Luceni, Tardienta, Jaca, Canfranc, Ariza, Santa Eulalia del Campo y Cariñena.

El Consejo de Administración de la compañía aprobó esta semana la licitación de este servicio ARES. La empresa adjudicataria tendrá contrato inicial de 5 años a contar desde el 1 de octubre con posibilidad de prórroga hasta tres años. Deberá proporcionar los equipos terminales, su instalación, así como personal del centro de contacto para la atención remota de los viajeros.

Este modelo proporcionará al cliente una atención presencial a distancia, ya que son solo tocar la pantalla táctil, aparecerán los llamados «agentes ARES» para interactuar con ellos y guiarles en sus demandas de información y compra de billetes.

Ya opera una máquina

La estación de Samper estuvo atendida presencialmente hasta diciembre. Aunque hay usuarios de la línea Zaragoza-Barcelona, el principal movimiento de esta estación era el tráfico de vagones de carbón. Con el cierre de la Central Térmica de Andorra, se prescindió de las dos personas que, a pesar de ser vecinos del territorio, han pasado a ser itinerantes para atender una treintena de estaciones ubicadas en el anillo de Zaragoza capital.

Cabe destacar que este personal, al igual que las infraestructuras, corresponden a Adif, y es Renfe la que se ocupa del despacho de billetes. En Samper, la venta ya se realiza desde hace meses a través de una máquina instalada dentro del edificio, que además se abre y cierra por control remoto a las horas establecidas por lo que fuera de horario no hay opción.

No ocurre lo mismo en La Puebla de Híjar, donde ya en 2015 se prescindió del personal y se colocó una máquina de tiques que no funciona. Sin embargo, y a pesar de que por ella pasa un buen número de usuarios, esta estación no está contemplada en los planes de Renfe del sistema ARES.