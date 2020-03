El estado de alarma obliga a reorganizarse pero las clases siguen en las aulas (virtuales) bajoaragonesas

El estado de alarma ha obligado a una reestructuración de las clases pero no a una suspensión. Alumnado y profesorado están en permanente contacto a través de la tecnología y las diferentes plataformas habilitadas para compartir tareas y materiales. Con alrededor de 1.100 estudiantes de todo el Bajo Aragón Histórico, en el IES Bajo Aragón alumnos y docentes contactan cada día. Desde el inicio del curso cuentan con aplicaciones y en estos días son las que se emplean para ‘colgar’ tareas y atender dudas. “Los que no la habían usado todavía se han tenido poner al día pero estamos todos en marcha. Allí tienen todo el material y con el profesorado se pueden comunicar por muchas vías”, dice la Jefa de Estudios, Sandra Prats, quien forma parte del claustro de 116 docentes. En estas semanas trabajan en los contenidos de la segunda evaluación y comenzarán la tercera en caso de que el estado de alarma se alargue. Lo mismo con los estudiantes de segundo de Bachillerato que se enfrentan a la EVaU, prueba aplazada ‘sine díe’. “A falta de conocer más detalles por comunicación oficial del ministerio, seguiremos trabajando con ellos de igual forma”, añade.

Misma situación en el IES Pablo Serrano de Andorra con 85 docentes y 582 estudiantes. Siguen trabajando con la misma exigencia ya que confían en que no se demorará demasiado. Desde el centro recuerdan la importancia de mantener la rutina y los mismos que si fueran a clase presencial. “No han parado las clases, no son vacaciones. Cada departamento ha organizado sus áreas para que estén disponibles en la plataforma y a través del correo electrónico resolvemos las dudas y hacemos el seguimiento igual”, explica la directora, Milagros Mateo. Reconoce que, aunque el grueso del alumnado está cumpliendo, algunos no han registrado conexión en estos primeros días de confinamiento en casa aunque cuando se comunicó la situación nadie manifestó problemas para acceder al sistema. “Estamos llamando a todos para conocer los motivos y todos serán resueltos, no hay excusa”, dice. “Es una situación difícil y mantener la motivación es indispensable, algo en lo que el profesorado se está entregando al 120% con mucha imaginación en muchos casos”, añade.

El Palmireno: Motivación a ritmo de ‘Resistiré’

En Alcañiz, tres veces al día sale de los altavoces del CEIP Juan Lorenzo Palmireno la canción ‘Resistiré’ precisamente por mantener la motivación. Suena a las 11.00, a las 14.00 y a las 19.55 como previa a los aplausos sanitarios de los balcones. Hace unos años en el colegio se cambió el timbre por una canción dentro del proyecto educativo ‘Entramos cantando’ y este proyecto se ha adaptado con esta canción y se ha puesto al servicio de la ciudadanía. Todas las viviendas cercanas pueden disfrutar de este himno.

En el centro trabajan 17 docentes y asisten 200 estudiantes de Infantil y Primaria. Mantienen el mismo horario de 9.00 a 14.00 y una hora más el claustro que se reúne virtualmente todos los días de 13.00 a 14.00. “Comentamos las informaciones, dudas que nos plantean los padres o cualquier tema de interés como puede ser la tecnología”, explica la directora, Carmen José Giner. “El primer día marcamos unas pautas y nos está yendo muy bien. Estamos acostumbrados a manejar estas tecnologías, lo complicado ahora es la situación en sí misma y por eso la música y la motivación son tan importantes y necesarias”, añade. Las familias reciben los lunes una planificación con las tareas y contenidos, en las plataformas disponen de las herramientas y en cada casa se organizan cómo mejor estiman aunque recomiendan una rutina como si fueran las clases presenciales. “Consideramos que era mejor dar esa flexibilidad porque para muchos ya será difícil reorganizar su día a día. A nosotros nos tienen disponibles”, concluye.

CSIF agradece el esfuerzo de los docentes para impartir las clases online

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato con mayor representatividad en el sector de Educación en Aragón, agradece el esfuerzo que están haciendo los docentes para adaptarse a la nueva situación y seguir impartiendo las clases de forma online. Los centros y los profesores se han tenido que organizar en muy poco tiempo para poder continuar su trabajo y que los alumnos sigan el curso escolar desde sus casas.

Así lo manifiestan a través de un comunicado donde continúan que “esta situación de cuarentena para intentar frenar la expansión del coronavirus es una situación excepcional a la que no nos habíamos enfrentado nunca. En un tiempo récord hemos puesto en marcha un sistema de educación online través de blogs, plataformas (como Google Classroom o ClassDojo), apps. etc. En Aragón está funcionando bastante bien, cada centro de forma autónoma, con asesoría del Departamento de Educación y un gran trabajo en red entre los docentes”, afirma Mónica de Cristóbal, representante de Educación de CSIF Aragón.

En otras comunidades ha habido problemas por la saturación o colapso de las plataformas online. CSIF a nivel nacional ha pedido al Ministerio de Educación que ponga más medios a disposición de las comunidades autónomas para reforzar estas plataformas. También ha reclamado en los últimos días que el Ministerio dé una respuesta homogénea en todas las comunidades a la crisis del coronavirus.

Una de las demandas de CSIF a nivel nacional y en Aragón ha sido que se unificaran las instrucciones para que los docentes pudieran trabajar desde sus domicilios sin exigirles la presencia personal en los centros. En Aragón, el lunes muchos profesores y equipos directivos tuvieron que ir a los centros aunque no hubiera ya clase presencial de los alumnos. El martes, también fueron algunos equipos directivos, hasta que se aclaró la situación con unas instrucciones del Gobierno de Aragón. Este miércoles, todos los docentes y equipos directivos han trabajado desde sus casas.

Desde CSIF «insistimos en la necesidad de mantener la máxima coordinación y una postura única en materia educativa para decidir temas como aplazamiento de oposiciones o modificación del calendario lectivo. También pedimos que los docentes cuenten con apoyos (como tienen en Aragón) ante las dudas informáticas y metodológicas que puedan surgir estos días», concluyen.