Estevan: «Con 18 años ya asistía a los plenos y con 22 soñaba con ser alcalde viendo a Carlos Abril»

Has escogido la bici para ilustrar esta entrevista personal.

En la pandemia, cuando nos permitieron practicar deporte, un grupo del barrio decidimos salir en bici. Reconozco que no soy deportista y que voy en una bici eléctrica pero me permite conocer el gran término de Alcañiz con rutas de 50 kilómetros que con una bici normal sería impensable. Me siento muy orgulloso.

¿Ahora sales menos?

Sí pero cuando puedo me escapo y siempre en grupo, que es lo bonito.

¿Qué aficiones tienes?

Viajar, ir de compras y estar con la familia y amigos.

Siempre nombras a la familia, ¿qué importancia tiene su apoyo?

Es esencial. Tengo una mujer que no me la merezco y también unas hijas y unos padres que me apoyan en lo duro y en lo bonito. También es esencial tener un gran equipo tanto en el Ayuntamiento como en mi empresa.

¿Cuál es el principal cambio que has notado desde que eres alcalde?

Me gusta pero no me esperaba que todos me reconozcan y me paren en la calle. También me pasa en los pueblos de alrededor, es un orgullo.

Tus vivas en el pregón fueron un hit musical en las patronales.

(Risas). Me salió del corazón porque quiero y creo en la virgen de Pueyos, al Santo Ángel Custodio, a Alcañiz y a España. Hizo gracia y yo encantado, hay que tener sentido del humor. Soy consciente de que soy un personaje público y que tendré memes y chistes.

¿Qué es lo peor?

La falta de intimidad. Me encanta que me saluden y me hablen pero lo peor es estar tomando una cerveza con mi mujer y vengan a decirme algo que después me volverán a contar en el Ayuntamiento.

¿No hay una parcela privada?

No, es las 24 horas los 365 días al año y sin piedad.

¿Desconectas el teléfono?

A partir de las 23.00 lo pongo en silencio solo para las urgencias. Intento no coger el móvil a partir de las 22.00.

¿Qué proyectos importantes tienes para esta legislatura?

Trabajamos para cubrir la pista roja, hemos pedido la actualización del proyecto para la nueva piscina y tramitando la construcción de un parquin en el centro.

En la época de Suso en el partido al PP local os llamaban ‘la república independiente de Alcañiz’, ¿sigue?

No, soy una persona de partido y guardo filas.

¿Cómo te gustaría que te recordaran?

Como una persona normal con la que intentarías solucionar un problema. Quiero ser un alcalde cercano y no de proyectos faraónicos.

¿Siempre te ha gustado la política?

Sí y me viene un poco por mi madre, que fue 16 años concejal. Con 18 años era de los pocos que iba a los plenos y con 20 o 22 soñaba con ser el alcalde. El que quiere algo, si es insistente y tiene actitud, lo puede conseguir.

Ser alcalde no es una aspiración habitual en los jóvenes.

Veía a Carlos Abril de alcalde y… ahora el alcalde soy yo.

¿Cómo te ha influido tu madre?

Muchísimo, si ella no hubiera entrado en política yo no estaría aquí.

¿Un referente en política?

Admiraba a José María Pascual, un alcalde dialogante con el que me gustaría que me llegaran a comparar.

¿Y más allá de lo local?

Mariano Rajoy fue un presidente muy coherente.

Mójate, cita a un político de otro partido.

José Bono, el expresidente de Castilla-La Mancha. Tenía mucho carisma y me llamaba la atención que era muy religioso.

¿Has votado alguna vez a otro partido que no fuera el PP?

Solo de joven, que me afilié con 18 años al CDS de Adolfo Suárez. Cuando desapareció pasé al PP al igual que mi madre.

Por la rama materna sois una familia muy política con distintas ideologías.

Más que política diría que con vocación pública porque son distintos ámbitos muy extremos de uno a otro (risas). La gente le da más importancia que la que yo le doy, tenemos una excelente relación e intentamos no hablar de política.

Las cenas de Navidad, ¿bien?

Hay quien me dice ‘me gustaría estar en vuestras cenas’. Es morbo, no hay que mezclar la política con la familia.

Para terminar, recomiéndanos algún lugar que te ha permitido descubrir la bici.