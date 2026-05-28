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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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28 MAY 2026|

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Estos son los artistas y tributos de indie, pop y rock que desatarán la fiesta en el II Vibrafest en Caspe

El festival se celebrará el próximo sábado 20 de junio, en el parque El Muro. Como novedad, el Ayuntamiento se estrena como patrocinador oficial

Presentación del cartel en la Oficina de Turismo./ Susana Campos
Presentación del cartel en la Oficina de Turismo./ Susana Campos

La COMARCA28 05 2026

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Caspe

Cultura y Ocio

El parque El Muro de Caspe se convertirá el próximo 20 de junio en el epicentro de la música y la cultura con la celebración de la II edición de Vibrafest. El festival, que nació el año pasado con el objetivo de ofrecer un evento musical moderno y diferencial, busca repetir el mismo éxito que en su estreno, en el que reunió a cerca de 1.000 personas. El cartel se presentó el pasado miércoles, en la Oficina de Turismo de la localidad, y en un acto en el que se destacó como un proyecto cultural emergente con proyección en el territorio y una cita destacada en el calendario del Bajo Aragón.

El elenco de artistas combinará bandas de versiones indie, pop y rock y DJs del momento, incluyendo grupos como Modelo Band, Copacabana Indie Pop y Fitos y El Fitipaldi (Tributo), junto a los shows de Héctor Dlux, Víctor BS, Mario Gaski y Krispinight. La organización anunciará próximamente nuevos detalles sobre horarios y actividades paralelas.

Asimismo, el festival apuesta por una experiencia completa: música en directo, ambientación artística, gastronomía, merchandising exclusivo y una potente imagen visual diseñada para generar un entorno inmersivo y reconocible. No obstante, la organización, MCA Eventos, todavía no ha desvelado todos los detalles sobre horarios, actividades paralelas y experiencias, que serán comunicados "próximamente".

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación del Ayuntamiento de Caspe como patrocinador oficial, reforzando así el apoyo institucional a una "iniciativa que busca dinamizar la localidad y proyectar una imagen moderna y atractiva", recalcaron desde la organización. El festival, además, se promociona como un punto de encuentro para amigos y familias y el primer gran plan del verano en Caspe.

Impacto social, cultural y económico

Más allá de la música, Vibrafest busca impulsar la actividad social y económica de Caspe. Entre sus objetivos se incluyen la generación de movimiento hostelero y comercial, la atracción de visitantes de otras localidades, la dinamización del centro urbano y la creación de una oferta cultural moderna para todas las edades. El festival mantiene también su apuesta por la sostenibilidad y la comodidad del público mediante vasos reutilizables personalizados y señalización integral del recinto.

Entradas

Las entradas anticipadas, a la venta desde marzo, se encuentran en su último tramo antes de que se agoten. Pueden adquirirse en la web oficial del festival: www.vibrafestt.es. La organización recomienda comprarlas con antelación, ya que la disponibilidad en taquilla será limitada.

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