Estos son los artistas y tributos de indie, pop y rock que desatarán la fiesta en el II Vibrafest en Caspe

El parque El Muro de Caspe se convertirá el próximo 20 de junio en el epicentro de la música y la cultura con la celebración de la II edición de Vibrafest. El festival, que nació el año pasado con el objetivo de ofrecer un evento musical moderno y diferencial, busca repetir el mismo éxito que en su estreno, en el que reunió a cerca de 1.000 personas. El cartel se presentó el pasado miércoles, en la Oficina de Turismo de la localidad, y en un acto en el que se destacó como un proyecto cultural emergente con proyección en el territorio y una cita destacada en el calendario del Bajo Aragón.

El elenco de artistas combinará bandas de versiones indie, pop y rock y DJs del momento, incluyendo grupos como Modelo Band, Copacabana Indie Pop y Fitos y El Fitipaldi (Tributo), junto a los shows de Héctor Dlux, Víctor BS, Mario Gaski y Krispinight. La organización anunciará próximamente nuevos detalles sobre horarios y actividades paralelas.

Asimismo, el festival apuesta por una experiencia completa: música en directo, ambientación artística, gastronomía, merchandising exclusivo y una potente imagen visual diseñada para generar un entorno inmersivo y reconocible. No obstante, la organización, MCA Eventos, todavía no ha desvelado todos los detalles sobre horarios, actividades paralelas y experiencias, que serán comunicados "próximamente".

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación del Ayuntamiento de Caspe como patrocinador oficial, reforzando así el apoyo institucional a una "iniciativa que busca dinamizar la localidad y proyectar una imagen moderna y atractiva", recalcaron desde la organización. El festival, además, se promociona como un punto de encuentro para amigos y familias y el primer gran plan del verano en Caspe.

Impacto social, cultural y económico

Más allá de la música, Vibrafest busca impulsar la actividad social y económica de Caspe. Entre sus objetivos se incluyen la generación de movimiento hostelero y comercial, la atracción de visitantes de otras localidades, la dinamización del centro urbano y la creación de una oferta cultural moderna para todas las edades. El festival mantiene también su apuesta por la sostenibilidad y la comodidad del público mediante vasos reutilizables personalizados y señalización integral del recinto.

Entradas

Las entradas anticipadas, a la venta desde marzo, se encuentran en su último tramo antes de que se agoten. Pueden adquirirse en la web oficial del festival: www.vibrafestt.es. La organización recomienda comprarlas con antelación, ya que la disponibilidad en taquilla será limitada.