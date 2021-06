Natural de Berge, Elena Parra Alquézar ha logrado el mejor resultado del instituto IES Pablo Serrano de Andorra con una calificación de 12,903. Estudió la ESO en el Instituto de Alcorisa y realizó el Bachillerato en el centro andorrano donde optó por el perfil de Humanidades y Ciencias Sociales. “Desde niña he querido siempre dedicarme a la enseñanza porque es algo que me llena”, relata, por lo que su primera opción será estudiar Magisterio Infantil en la Universidad de Zaragoza. “Todo trabajo tiene su recompensa”, asegura, es por eso que ha estado «confiada» durante los exámenes aunque reconoce que no esperaba sacar la mejor calificación de su centro. Asimismo quiere agradecer el trabajo de los profesores que la han guiado y resalta que se ha sentido “más arropada” realizando la Evau cerca de casa. “La constancia” ha sido su secreto para concluir con éxito esta etapa. Ahora enfrenta otra con ilusión y no descarta la posibilidad de poder desarrollarse como profesional en el medio rural. “Todo el aporte que pueda ofrecer al mundo rural no está demás”. Elena finalizó el bachiller con matrícula de honor y se ha llevado además el premio Ángel Alcalá.