La Guardia Civil acerca su labor a 350 escolares en una jornada didáctica en Alcañiz

Unos 350 escolares han participado este jueves en una jornada de exhibición de la Guardia Civil celebrada en la Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz. La actividad se enmarca dentro del Plan Director que el cuerpo desarrolla en los centros educativos a lo largo del curso escolar, con charlas y acciones orientadas a acercar a los alumnos el trabajo de las distintas unidades.

Durante la mañana, los niños han podido conocer de cerca la labor de la Guardia Civil en materia de seguridad, investigación y atención ciudadana. La jornada ha contado con la presencia de unidades ubicadas en Alcañiz, Teruel y Zaragoza, entre ellas el Servicio Cinológico, que ha realizado exhibiciones con perros especializados en la búsqueda de explosivos, drogas y personas.

También han participado efectivos de Policía Judicial, Seprona, Tráfico, USECI, el Equipo de Búsqueda y Localización de Artefactos Explosivos y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña. Además, los escolares han podido visitar la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, un recurso itinerante que permite recoger denuncias y prestar servicio en zonas con menor población.

El objetivo de la jornada ha sido mostrar a los alumnos el papel de la Guardia Civil en la prevención, la seguridad y la investigación de hechos ilícitos.

Momentos de la exibición con escolares de Alcañiz./ M.M.R.