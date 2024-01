De estudiar la ESO en el IES Matarraña a completar el Bachillerato en Tanzania a los pies del Kilimanjaro

«Fue una decisión muy meditada pero muy acertada». Con estas palabras define Martina Belanche cómo tomó en 2021 y con tan solo 17 años la decisión de iniciar y completar sus estudios de Bachillerato en Tanzania. La valderrobrense decidió participar en el movimiento educativo de ámbito mundial denominado Colegios del Mundo Unido (en inglés United World Colleges o UWC) y finalizó sus estudios de Bachillerato Internacional en un instituto de la ciudad de Moshi, ciudad que se encuentra a los pies del monte más alto de África, el Kilimanjaro, cuya silueta domina esta ciudad y que solo dista 30 kilómetros en línea recta de esta emblemática cima volcánica.

Martina Belanche, a la derecha, en la cima del Kilimanjaro junto a Elisa Espinola, las dos únicas alumnas españolas que compartieron curso con alumnos de todo el mundo./ L.C.

Fue en 4º de ESO cuando la joven valderrobrense y su familia decidió participar en este programa de Bachillerato Internacional. Aunque la idea inicial era completar sus estudios en algún país más cercano, finalmente se presentó la opción de ir a un centro educativo de Tanzania. «Cuando me lo propusieron nos quedamos casi en shock y junto con mis padres no sabíamos bien qué decidir. Pero optamos por esta experiencia y ha sido más que enriquecedora en todos los sentidos», explica Belanche. Además, para completar el programa, la estudiante debía completar los dos cursos en el mismo centro educativo.

Durante estos dos años de formación la valderrobrense ha podido, de este modo, perfeccionar su inglés, ya que allí es el idioma internacional más utilizado y con el que se comunicaban con el resto de alumnos. Asimismo, la experiencia ha permitido a la joven estudiante aprender nociones de suajili, uno de los idiomas autóctonos y predominantes en el país. Reconoce que el choque cultura es muy grande aunque lamenta que en Europa primen determinados estereotipos sobre África en general y Tanzania en particular. «Cuando dije que me iba a Tanzania todo el mundo se sorprendía y pensaban que correría peligro. Ha sido todo lo contrario. No hemos sentido sensación de inseguridad, la gente es allí muy pacífica y respetuosa y te ayudan en todo lo que pueden», explica Martina.

La estudiante de Valderrobres en el campus de Moshi durante su graduación./ L.C.

Cabe recordar que Tanzania es un país de 67 millones de habitantes con una extensión casi el doble que la de España. Aunque la religión mayoritaria es la cristiana, existe un gran porcentaje de personas que practican el Islam así como otras religiones y una gran heterogeneidad cultural. «En muchos lugares ves templos cristianos, budistas y mezquitas a poca distancia y no hay ningún problema. Eso sí, el tráfico es totalmente caótico», explica la valderrobrense. Aspectos como la gastronomía, el medio forestal, la majestuosidad del Kilimanjaro y el clima no pasaron tampoco desapercibidos para la joven valderrobrense. Tampoco la situación política del país. Belanche aterrizó en Tanzania poco después de que se conociese el fallecimiento del anterior presidente, Magufuli. Coincidió también, explica, cuando el país vivió varias protestas de colectivos LGTBI y que son duramente reprimidos por las autoridades del país.

No obstante esta experiencia, lejos de desanimarla a seguir viajando, supuso un aliciente para ello. Actualmente Martina Belanche lleva a cabo sus estudios universitarios de Diseñadora Gráfica en la ciudad estadounidense de Sarasota, en el estado de Florida. Precisamente, aprovechando sus vacaciones, la joven estudiante universitaria explicó a los alumnos del IES Matarraña su experiencia. Lo hizo además íntegramente en inglés, dentro de la clase de esta asignatura. «Es también importante destacar que si un alumno quiere formarse en el exterior, puede hacerlo también desde un instituto del medio rural como es el de Valderrobres», concluye.