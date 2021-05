Eva Defior: «El periodismo rural es mi pasión, es una aventura diaria en la que uno no sabe a lo que se va a enfrentar»

La directora del Grupo de Comunicación La COMARCA, Eva Defior, ha recogido este lunes por la mañana el Premio de Periodismo Local de la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón en un pequeño acto celebrado en el Salón de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza. “Que te premien tus propios compañeros es la forma más sincera de que uno sienta que su trabajo está bien hecho, porque ellos saben lo que cuesta desarrollar esta labor cada día”, ha señalado Defior tras recoger el galardón visiblemente emocionada y también –como ella misma ha reconocido- “abrumada” por las felicitaciones que le han llegado los últimos días.

Defior ha compartido este galardón con todos los periodistas que forman y han formado parte del Grupo La COMARCA desde hace más de 30 años. “Los periodistas rurales nos enfrentamos normalmente solos a la noticia, hacemos cientos de kilómetros de pueblo en pueblo intentando contar lo que realmente importa a muchas personas y dar voz a historias que si no, no serían relevantes”, ha subrayado la periodista zaragozana que aterrizó en Alcañiz en el 2006 sin saber que “el periodismo rural le iba a regalar lo mejor de su vida”. “Cuando empecé en la profesión me preguntaba que hacía en un pleno en Cretas a las diez de la noche o en una granja haciendo un reportaje sobre el bienestar animal y después poder ver realizada esa labor es muy satisfactorio”, ha contado.

La directora del medio bajoaragonés ha descrito el periodismo rural como “una aventura diaria en la que uno no sabe a lo que se va a enfrentar” y ha defendido que es “una de las formas de periodismo más auténticas que todavía siguen vigentes y hay que defender”. La COMARCA se debe a la propia sociedad que impulsó su nacimiento en 1987 por la necesidad de tener un medio de comunicación local y comarcal y precisamente, este año de pandemia -ha señalado Defior- se ha puesto de manifiesto que “la información de cercanía es fundamental”. Para que este trabajo se pueda desempeñar desde unas redacciones “libres, fuertes e independientes”, Defior ha reivindicado la necesidad de que se pague por el periodismo.

«Durante los últimos años hemos sufrido una enorme crisis económica en las empresas periodísticas y eso ha obligado al cierre de muchísimas delegaciones en todo nuestro país. De ahí el reto de Grupo de Comunicación La COMARCA de mantener con mucha lucha y esfuerzo todos nuestros soportes: las emisoras de radio, el periódico en papel bisemanal –el de más difusión en nuestra zona- y también el periódico digital lacomarca.net», ha añadido Defior.

La periodista también ha tenido palabras para quienes como ella están al frente de los contenidos informativos y se ven muchas veces “entre la espada y la pared” defendiendo la construcción de reportajes y noticias “bajo muchas presiones” y a los propios periodistas que escriben las informaciones.

Defior ha agradecido al presidente del Grupo de Comunicación La COMARCA, Raimundo Cubeles, que haya hecho crecer el grupo ampliándolo anteponiendo el interés general a la propia rentabilidad muchas veces. Lo ha definido como “un incansable defensor del territorio” y ha dicho de él que es «su padre profesional”. «Vio en mí la persona capaz de recorrer los pueblos de sus comarcas, de presentar los informativos de su televisión, y más tarde me dio alas para dirigir el periódico, y abrir mil caminos y batallas profesionales, cada vez más grandes, que nos han traído hasta aquí hoy”, ha explicado.

No han faltado tampoco las palabras de agradecimiento para su madre -quien le ha acompañado en el acto- por ayudarle a superar sus miedos y sobreponer sus ambiciones personales a las suyas y las de su hermana. También le ha dado las gracias por entender que “escribir era su vocación” y animarla a estudiar Periodismo pagándole la carrera y por todavía hoy “leerla, seguirla y hacerla mejor”. A su marido le ha agradecido la “corresponsabilidad que hace que pueda llegar a todo” y de su hija de 4 años -también en el acto- ha dicho que es por quien trabaja “para que tenga un futuro mejor y pueda decidir lo que quiere hacer en libertad”. También se ha acordado de sus compañeros de profesión y amigos con los que ha compartido y comparte cada día esta “profesión maravillosa”. Defior ha finalizado su intervención diciendo bien alto «¡Larga vida al periodismo rural!».

Curso de Periodismo de Alcañiz

La vocación y fe en el periodismo de Defior le llevaron a crear el curso anual de Periodismo de Alcañiz de la Universidad de Zaragoza, que comenzó su andadura en 2019 y este año celebrará su tercera edición. “El objetivo del curso es formar tanto a los futuros periodistas como a los que están trabajando actualmente en las redacciones y poner de manifiesto que desde lo local también se pueden hacer cosas muy grandes”, ha subrayado Defior.

Además, en la edición del 2020 nació el premio periodístico Pilar Narvión -impulsado por el Grupo de Comunicación La COMARCA en colaboración con el ayuntamiento de Alcañiz- para revalorizar la figura de Narvión, “alcañizana pionera en la transición española que hizo cosas que no hacía ninguna mujer en su época”.

Premio Periodistas de Aragón- Ciudad de Zaragoza 2020

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón también ha otorgado el Premio Periodistas de Aragón- Ciudad de Zaragoza 2020 al fotoperiodista oscense Álvaro Calvo y el Premio a la Trayectoria a Miguel Mena.

Fotografía de familia de los premiados Álvaro Calvo, Miguel Mena y Eva Defior, con una representación de la junta directiva de Periodistas de Aragón./ APA

Durante la pandemia, Álvaro Calvo fue uno de los primeros fotoperiodistas en Europa en adentrarse en una residencia covid-19, en Yéqueda (Huesca) y capturó las duras jornadas de médicos y enfermeros en las UCI de hospitales aragoneses. Colaborador de la agencia estadounidense Getty, sus fotografías traspasaron fronteras y llegaron a medios como The Wall Street Journal, The Guardian o la revista Time. “Uno de mis principales objetivos ha sido mostrar al mundo a quienes a mi modo de ver son los verdaderos héroes antes, durante y después del coronavirus, y que no tienen el reconocimiento que se merecen en nuestra sociedad”, ha destacado en su intervención pública, en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

Tras recibir el galardón de manos del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, el fotoperiodista oscense ha remarcado que “la memoria se diluye, los recuerdos desparecerán, pero las imágenes quedarán”. En este sentido, “considero que contar la realidad es un deber moral”, ha añadido, antes de poner el foco en el “punto de vista humano” de su trabajo. “Siempre he buscado historias a las que mirar, que hablen de Aragón y sus gentes de forma simple, pero universal”, ha subrayado.

Sobre el Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza, Calvo ha asegurado sentirse “agradecido y honrado” por el reconocimiento. Ha querido compartir el galardón con sus compañeros fotoperiodistas, con los trabajadores de la prensa en Aragón y, en especial, con David Beriain y Roberto Fraile, asesinados recientemente en Burkina Faso mientras realizaban un documental sobre los operativos que realiza el país africano para proteger parques naturales de la caza furtiva.

Miguel Mena, periodista de Radio Zaragoza que ha estado al frente de programas como ‘Parafernalias’, ‘Estudio de guardia’ o ‘A vivir Aragón’, ha recibido el Premio Periodistas de Aragón a la Trayectoria de manos de la presidenta- decana Isabel Poncela. El galardón es un reconocimiento a sus 38 años de carrera profesional en esta emisora, después de que el 12 de marzo pusiera fin a su aventura radiofónica para embarcarse en nuestros proyectos. “Durante estas casi cuatro décadas, he conocido a muchas personas, pero me quedo con el cariño de la gente, porque la radio es cercanía”, ha compartido.

Reconocimiento al trabajo de los periodistas durante la pandemia

En su intervención, la presidenta-decana de la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón, Isabel Poncela, ha reivindicado el papel del periodismo “como igualador social”. “Comprometámonos a no alimentar tensiones, a estar atentos a las pulsiones de la sociedad, a valorar los contextos y a informar sobre lo que tiene trascendencia en la vida de la ciudadanía”, ha apuntado, antes de centrar la mirada en el trabajo que los medios de comunicación llevan realizando desde el 15 de marzo de 2020, cuando se declaró el Estado de Alarma.

Poncela ha defendido que “la gran mayoría” de los periodistas aragoneses han trabajado “de forma incansable, sin miedo, saliendo a la calle cuando no se podía, buceando para contar las historias reales de esta pandemia y contactando con las voces autorizadas que podrían arrojar un poco de luz entre tanta incertidumbre”. “Como decana quiero mostrar mi profundo agradecimiento”, ha resaltado.

De cara al futuro, la presidenta-decana de Periodistas Aragón ha señalado el reto de “conseguir que se valore que el periodismo responde a un mandato constitucional y no es de nadie, sino de toda la sociedad”. “Nuestros propietarios son los ciudadanos. No los políticos ni los grandes grupos empresariales”, ha incidido.

Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, ha puesto de relieve en la clausura “el valor del periodismo en el correcto funcionamiento de las sociedades, libres, críticas y democráticas”. “Vuestra labor como periodistas es esencial. Las redes sociales sirven para entretenerse, pero la verdad la tenemos que buscar y encontrar en los medios informativos”, ha reflexionado.

Como representante de la institucional municipal, Azcón ha trasladado el “orgullo” de patrocinar un galardón “que lleva el nombre de la ciudad de Zaragoza” y que es un incentivo para fomentar “el rigor, la deontología y la honestidad” entre el colectivo profesional de los periodistas. “Esperamos seguir colaborando muchos años más”, ha concluido.