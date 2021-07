Exigen a Jiménez Losantos que retire sus palabras sobre el cardenal Omella, al que se refirió como «el desertor de Cretas»

Indignación en Cretas, villa natal del arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, por las palabras que el periodista Federico Jiménez Losantos profirió durante su programa hace varios días y en las que se refirió al cardenal cretense como «el desertor de Cretas». El mediático presentador radiofónico, de la también turolense localidad de Orihuela del Tremedal, se refirió a Omella en los siguientes términos, mientras opinaba sobre el independentismo: «Sicarios del separatismo catalán. Y el peor sicario el desertor de Cretas, el obispo Omella. Que es de Cretas, provincia de Teruel y va y dice que hablamos catalán. No, tú hablas chapurriau, que es un dialecto vagamente emparentado con el valenciano, ni si quiera con el catalán ¡Traidor! Judas es a su lado una persona de fiar«.

Losantos: "Es una vergüenza lo del aragonés, es una basura hombre, ¿un dialecto de dos valles pirenaicos?¿eso se va a enseñar donde ya no se enseña ni inglés, ni francés ni nada?



Un dialecto grotesco al que llaman aragonés. ¿Aragones de qué? El idioma aragonés es el español." pic.twitter.com/4IrKtHxXCe — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) July 4, 2021 Declaraciones sobre Omella a partir del minuto 1.24

Por todo ello, y tras conocer estas declaraciones del mediático periodista, el Ayuntamiento de Cretas -gobernado con mayoría absoluta del Partido Popular– ha emitido durante la jornada del miércoles un comunicado en el que denuncia que «no existe ninguna justificación» para que Losantos haya «rebasado los límites» desde su medio de comunicación. El alcalde de Cretas, el popular Fernando Camps, pidió al locutor una rectificación y exigió que «deje de insultar» a Omella. «Creo que Federico tiene que rectificar y pedir perdón porque a los cretenses, como así me lo han manifestado muchos vecinos, nos han dolido mucho estas palabras. Todos podemos tener nuestras opiniones y yo respeto la opinión de Federico al cual he escuchado muchas veces, pero no se puede insultar de la forma que lo ha hecho el señor Losantos», manifestó el primer edil.

El cardenal Omella mantiene una estrecha vinculación con el Bajo Aragón Histórico. En la imagen, en su localidad natal, Cretas.

En dicho comunicado, el consistorio subraya que las palabras de Losantos «no tienen justificación» y que ante ellas «los cretenses no pueden permanecer callados». Han añadido que «no admitirán» que se viertan palabras que «no se ajusten a la realidad». De igual modo, han denunciado el reiterado señalamiento que, desde algunos sectores, se hace de Omella acercándolo al independentismo cuando, han añadido, desde la localidad constatan que «es una falsedad». «Nos llama mucho la atención que en Barcelona es descalificado por los independentistas y en otros sectores es, curiosamente, acusado de separatista. Es algo que nos duele porque conocemos a Juan José y sabemos que de independentista no tiene nada. Nos ofende especialmente que un periodista del nivel de Federico y turolense además se refiera así a nuestro mayor embajador y pensamos que es porque no le conoce», ha añadido Camps.

En cuanto a la alusión al idioma, el primer edil ha salido en defensa de Omella. «Es lógico que si está en Barcelona diga que habla catalán y que cuando venga aquí diga que habla chapurriau o catalán o como le de la gana de referirse a la forma en la que hablamos tal y como hacemos todos los vecinos. Nunca hemos tenido ningún problema en ese sentido y no queremos que nos lo creen ni unos ni otros», ha apuntado el alcalde. Desde el consistorio han recordado que el cardenal Omella es «el mejor embajador de Cretas», así como de la provincia de Teruel, a las cuales «allí donde va siempre se refiere». Han querido subrayar, de igual modo, que Omella cuenta con la Cruz de San Jorge que otorga la Diputación de Teruel y han señalado su dilatada trayectoria como obispo de Barbastro-Monzón -donde fue firme defensor de la vuelta de los bienes en el litigio con el obispado de Lérida-, así como su labor de obispo en Calahorra y La Calzada-Logroño, hasta su nombramiento como arzobispo de Barcelona.

Cabe recordar que la localidad otorgó el nombre de una de sus más importantes plazas a su ilustre vecino del cual, al inicio del comunicado, afirman «sentirse muy orgullosos». Por ello han acusado a Losantos de pronunciar unas palabras «tremendamente alejadas de la realidad». Por último han concluido que «Juan José es un cretense ilustre y ejemplar. Así lo pensamos los vecinos. Digan lo que digan los que no le conocen». «Tuve oportunidad de hablar con el cardenal y se muestra muy sorprendido. Él llega a preguntarse si es que en algún momento ha ofendido a Federico, porque no se explica lo sucedido«, ha contado Camps.