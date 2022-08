Valderrobres es la localidad de la provincia de Teruel que registra más búsquedas desde el extranjero para comprar casas

La compra de casas en el Matarraña por parte de europeos y estadounidenses no para de subir pese a la situación económica. Alemanes, noruegos, suecos, italianos e incluso canadienses buscan en el Matarraña una segunda vida, una jubilación más tranquila o también oportunidades de negocio. Los compradores llegan incentivados por el agradable clima y un particular paisaje de montaña, que hacen de la comarca el lugar perfecto para asentarse.

La llegada de extranjeros al Matarraña lleva décadas en marcha, y las cifras hacen ver que continuará la tendencia, aportando con ello nuevos negocios, diversidad cultural y un aumento de población. Emilia Bayod, propietaria de Fincas Matarraña, lo ve con muy buenos ojos «Aporta un choque cultural, es un valor añadido y un atractivo más para la comarca en un futuro, pero se tiene que hacer bien y las instituciones deben regularlo», señala. La diversidad cultural se hace tangible en Valderrobres, donde con 2.400 habitantes censados, cuenta con más de 30 nacionalidades.

El portal Idealista publica que Valderrobres es la localidad de Teruel que registra más búsquedas desde el extranjero. Este fenómeno lo notan las inmobiliarias de la comarca. Sin embargo, desde Fincas Matarraña puntualizan que el fenómeno se da en toda la comarca, no únicamente en la capital. «Cretas, Ráfales, Valdeltormo, Valjunquera… todos los pueblos tienen muchos encantos y quien viene a vivir aquí lo sabe».

Los nuevos pobladores del Matarraña tienden a buscar una finca con campo, pero en ocasiones también adquieren una vivienda en el pueblo mientras se construye o para ir los fines de semana. Un gran número de propiedades antiguas que estaban en ruinas se han podido rehabilitar y tener una segunda vida gracias a estas inversiones procedentes de fuera de las fronteras, es el caso del hotel La Torre del Visco.

La crisis no afecta, de momento, a la compra de viviendas en el Matarraña, y menos al alquiler, donde apenas hay oferta para la gran cantidad de demanda. Segundos residentes a los que el teletrabajo les permite vivir en el pueblo, pensionistas o trabajadores de paso que deciden asentarse en la comarca son, además de los extranjeros, nuevos vecinos de la comarca en los últimos tiempos. «Estamos en récord de ventas, se vende mucho y a gente con distintas necesidades, jóvenes que vienen a trabajar online y otros buscan una tranquilidad cuando ya han acabado su vida laboral», explica la propietaria de Fincas Matarraña. Bayod también indica que la recesión económica aún no ha afectado al sector inmobiliario de la región. «En los pueblos para bien o para mal, todo llega más tarde, somos una pequeña burbuja y en este aspecto aún no ha afectado la situación en los bolsillos de muchas familias».