Fabara viaja por el mundo a través de la exposición de fotografía de Christian Garrido

La localidad de Fabara se sumerge en una vuelta al mundo a lo largo de este mes de agosto. No es en globo, ni tampoco en avión, sino que es a través de la exposición de fotografías del fabarol Christian Garrido. Esta muestra recopila alrededor de cuarenta imágenes que el fotógrafo ha tomado en sus viajes por el mundo y en los últimos conciertos que ha disfrutado. De esta manera, ha inmortalizado sus recuerdos y memorias, pero también la esencia y la cultura de las personas de diferentes países.

En esta exposición, se pueden ver imágenes tomadas en seis países: Sri Lanka, Kirguistán, Marruecos, Cuba e Italia. «Al principio la fotografía era un incentivo para viajar, pero cuantas más fotos hacía, más me picaba el gusanillo. Empecé a buscar mejores encuadres o alguna posición peculiar… Y como me gustaba la edición, quise compartir esa parte de mi vida», expresa el fabarol.

Garrido comenzó con la fotografía de manera autodidácta y no tardó en darse cuenta de que quería reflejar a la gente de otras partes del mundo, sus expresiones, su manera de comportarse e incluso, su forma de vestir. Por esta razón, las personas son el principal objetivo de su cámara reflex de 2013.

«Cuando veo algo que me llama la atención, si tengo la cámara a mano, lo capturo. A mi me gustan las fotos imprevistas, de gente descansando o trabajando. Que no haya posados«, menciona Garrido. El fabarol también considera que a través de estas fotografías, se pueden conocer otras culturas lejanas, y no tan lejanas, así como apreciar la belleza que hay en ellas.

Estas cuarenta imágenes de viajes por el mundo realizadas por el fabarol Christian Garrido pueden visitarse hasta el próximo 31 de agosto en el antiguo ayuntamiento Fabara.