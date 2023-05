La fabarola Miriam Llop es la campeona de Aragón en Ultradistancia

La atleta Miriam Llop se ha convertido en campeona de Aragón en Ultradistancia, tras su paso por el Ultra Trail Moncayo. En esta prueba recorrió 70 kilómetros y 4.000 metros de desnivel en 9 horas y 43 minutos. Sin embargo, el tiempo no acompañó. La organización ya había avisado a los participantes, de las previsiones. Y todas ellas se cumplieron. Nevó en la cima de la montaña, se encontraron con bastante hielo (lo cual aportaba bastante frío) y rachas de viento que impedían la visibilidad. Todo ello dificultó aún más la prueba.

«Este es el resultado de muchos años de esfuerzo y entrenamiento, no es algo que surja de un año para otro», subraya la atleta. Esta deportista se había dedicado durante años a la práctica del ciclismo. Sin embargo, cuando fue madre cambió esa disciplina deportiva por el atletismo. Y, así, «de 5 kilómetros en 5 kilómetros» ha llegado a hacer extensos recorridos. No obstante, la fabarola insiste en que para estas carreras tan largas, «la cabeza es muy importante, hay que trabajar mucho no solo la resistencia física, sino también la fortaleza psicológica».