La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) insta a los mayores a no relajar el ritmo de trabajo durante estos días y esforzarse por mantener ciertas actividades de envejecimiento activo desde el hogar. “Ahora más que nunca vemos la importancia de que nuestros mayores gocen de todas sus aptitudes e independencia”, han dicho desde FADEMUR. La organización ha advertido de que “este parón de la actividad puede afectarles más que al resto de la población, ya que la falta de actividad física y estímulo mental pueden menoscabar rápidamente sus capacidades”. Desde el Colegio de Trabajo Social de Aragón, en colaboración con el Gobierno de Aragón, también se han mostrado preocupados por la situación, indicando que lo importante en estos momentos es «mantener la calma, la confianza y seguir haciendo una vida ordenada dentro de los domicilios».

FADEMUR lleva años trabajando con la población mayor rural para su envejecimiento activo y la prevención de la dependencia. A partir de esa experiencia, la entidad ha elaborado una lista de consejos para sobrellevar el aislamiento dirigidos a la población mayor, y las personas que conviven con ellos. A ellos, se añaden también recomendaciones del Colegio de Trabajo Social de Aragón y el Gobierno de Aragón. Son los siguientes:

1. Mantener la actividad física aprovechando los recursos de los que se disponen. Pasear por la casa o por la terraza, realizar ejercicio físico en la medida que sea posible y estirar, empezando extremidades inferiores, tronco, extremidades superiores, rotaciones y estiramiento de cuello y cabeza. Es importante adoptar una rutina de ejercicios que nos haga mover todas las articulaciones. Se pueden utilizar pelotas de goma, hacerlas rodar en una mesa, para activar la psicomotricidad fina y gruesa. Masajearse las articulaciones para activar el sistema circulatorio.

2. Mantener una alimentación equilibrada. Evitar dietas hipercalóricas o muy abundantes que, ligadas a la falta de actividad, puedan agravar algunas patologías. Hidratarse correctamente. Además, es aconsejable mantener el orden en la casa, y unas correctas pautas de higiene.

3. Seguir tomando la medicación con normalidad y no automedicarse.

4. Si se venían realizando labores de algún tipo, no parar la actividad. No dejar de dibujar, tejer o tallar madera.

5. Leer y realizar pasatiempos como crucigramas, jeroglifos, sudokus, etc. Todas estas actividades previenen el envejecimiento cognitivo.

6. Mantener las relaciones personales y afectivas. La soledad y otras condiciones hacen que las personas mayores no se puedan centrar adecuadamente y que surjan problemas de ansiedad, depresión y otros procesos psicológicos. Por ello, es importante que, aunque no haya un contacto físico, sí lo haya a través de las tecnologías de la comunicación. Tener el teléfono siempre a mano y cargado para poder comunicarse. No centrar todas las conversaciones en el coronavirus y sus consecuencias, para no abrumar a las personas mayores.

7. Seguir una rutina que incluya todas estas propuestas. Es importante para la salud ser constante en su práctica y, a su vez, los horarios reducen la incertidumbre que se viven en períodos de crisis. En este sentido, también es conveniente comenzar el día recordando el día, mes y año con un calendario, con lo que se evita la confusión temporal. También es recomendable hacer una lista de objetivos diarios para que los mayores en casa que se encuentren bien, se sientan útiles e integrados en la familia.

Además, se deben conocer los servicios públicos que se puedan necesitar en cada momento. Como el teléfono de Atención al Mayor, 900 25 26 26, que se ha reforzado para esta crisis; así como los canales sanitarios. Asimismo, la Dirección Provincial del IASS de Zaragoza refuerza su servicio de atención telefónica y colaborará con el Salud para que se le deriven las llamadas que correspondan con posibles casos de soledad o vulnerabilidad.

También hay que recordar que el teléfono 976 70 17 05 sigue recibiendo llamadas demandando información en general. Ante todo, se debe mantener una comunicación fluida con los familiares y pedir ayuda si se necesita.