Las previsiones para la campaña micológica de este año en el Maestrazgo están siendo muy desfavorables debido a la falta de lluvias en el territorio. Llegado ya a lo que en años buenos era el «punto álgido» de la recolecta de setas, esta temporada las ventas de pases están siendo «puntuales». «Prácticamente no ha habido campaña. A primeros de octubre la recolecta tenía que estar en auge. Este año no hay que hacer muchas cuentas, solo se ha vendido algún pase suelto», lamentó Roberto Rabaza, presidente de la comarca.

Y es que las expectativas de lluvias para el pasado mes de septiembre no se han cumplido. A estas alturas del año es «complicado» revertir la situación ya que próximamente se instalarán otro tipo de inconvenientes climáticos como las heladas típicas. «Otros años se han cogido rebollones en el mes de noviembre pero es extraño que eso suceda», matizó Rabaza. Tampoco hay previsión de que próximamente llueva en el territorio. «Va a ser una campaña nefasta, habrá que esperar a la siguiente». Debido al poco éxito de la campaña la institución comarcal tampoco ha contratado a los habituales vigilantes en el coto micológico por la mínima afluencia de público.

Repercusión en comercios y hostelería

Esta poca afluencia ha repercutido negativamente a los establecimientos hosteleros y comerciales de la zona quienes en temporadas fructíferas de setas contaban con buena presencia de turistas, principalmente de Tarragona y Castellón. Tanto la sede comarcal como los diferentes establecimientos del territorio han recibido un gran número de llamadas en las últimas semanas de personas interesadas por la campaña, pero al no haber setas no han acudido al territorio como otros años lo hacían.

La situación económica se nota tanto en la no venta de pases como en los demás comercios y establecimientos que otros años contaban con importantes ganancias ya que los turistas se quedaban a comer o a pernoctar. «No ha habido ese añadido en la gastronomía de los lugares que habitualmente es muy apreciado por el público si la temporada es buena», puntualizó Rabaza. La mala campaña de este año ha afectado también a los vecinos del territorio así como al sector profesional. «Para el abastecimiento de tiendas o empresas que se dedican a la fabricación de conservas con las setas de temporada».

Normalmente un «otoño bueno» de setas trae más ganancias que un mes de julio en el Maestrazgo. En las campañas más exitosas se han llegado a vender hasta 20.000 pases con un precio de 5 euros por pase. Ha sido el caso del año 2018, con la «mejor campaña de los últimos 5 años» que batió récords. Otro buen año fue el 2014 con 19.000 pases vendidos. Sin ir más lejos, el año pasado la temporada de setas se quedó en un término medio con 8.500 pases vendidos, recaudando en torno a 43.000 euros. «Digamos que este año no contaremos con esa ganancia. De cada tres años hay uno bueno y dos regulares o malos, como ha sido el caso», explicó el presidente de la comarca.

Cabe destacar que la comarca del Maestrazgo ha invertido recientemente más de 70.000 euros en el arreglo de las pistas del corto, para que los amantes de las setas tengan una mejor accesibilidad a los pinares. Otras de las iniciativas llevadas a cabo por la institución comarcal para potenciar su coto micológico es el acondicionamiento de varios merenderos en los diferentes refugios forestales. En estos momentos la comarca también está llevando a cabo una señalización de todos los pinares para que los usuarios, desde la carretera, puedan ubicar fácilmente el nombre de los diferentes espacios.