La Fantasmada de Caspe se adentra en el misterio de las psicofonías del convento de Santo Domingo

Uno de los entornos más terroríficos de Caspe y en el que hasta incluso se ha realizado psicofonías será el escenario de la nueva edición de la Fanstamada de Caspe. El recorrido de terror se trasladará a las inmediaciones del convento de Santo Domingo, dejando atrás las calles del casco urbano que han acogido las quince ediciones anteriores. La organización trabaja en el montaje de entre ocho y nueve escenas en las que participarán alrededor de 50 o 60 actores voluntarios que se dejarán ver mañana de las 20.00 a las 00.00.

El cambio de ubicación es una de las principales novedades de esta edición y también uno de los retos para sus organizadores, que están adaptando las escenas a un entorno completamente diferente. «Ya hemos hecho las quince ediciones anteriores por todas las calles del pueblo y queríamos cambiar un poco la ubicación», explicó Enriqueta Cubeles, integrante de la organización de La Fantasmada.

La preparación se centra ahora en aprovechar las posibilidades que ofrece el entorno natural y la arquitectura del convento para crear nuevas situaciones de miedo. La intención es mantener la esencia de La Fantasmada con actores caracterizados y diferentes escenas de terror, pero incorporar propuestas que no habían podido desarrollarse en los recorridos urbanos. «El campo también da muchas opciones para poder poner escenas diferentes que tampoco se habían visto hasta ahora» destacó Cubeles.

Los recorridos saldrán del túnel que hay al final de la calle Huesca. Desde allí se cruzará la vía del tren para desplazarse hasta el Convento de Santo Domingo. Cada cinco minutos grupos de 40 personas y acompañados por dos guías recorrerán este edificio. El propio convento contribuirá a generar una atmósfera inquietante, tanto por su aspecto como por las leyendas que lo rodean. La duración prevista será de entre 15 y 18 minutos, a un ritmo tranquilo.

Se necesitan voluntarios

La colaboración vecinal continúa siendo fundamental para sacar adelante una actividad que depende de la implicación de numerosos voluntarios. La organización está buscando a un grupo de unas 10 personas para poder incluir una escena nueva, además de voluntarios para incluir en el resto de escenas. Sobre todo, se necesitan colaboradores a partir de 17 años.

Las entradas para la decimosexta edición de La Fantasmada están a la venta desde el pasado 26 de octubre a través de la página web. El precio se mantiene en tres euros y la actividad continúa teniendo carácter no lucrativo. La venta se realizará por Internet y no habrá taquilla física, salvo que queden localidades disponibles el mismo día de la celebración.

Asimismo, la organización recomienda adquirirlas con antelación, ya que la demanda suele superar la oferta. «Faltan voluntarios, pero gente para verla siempre tenemos. Siempre faltan entradas». Cabe recalcar, que hace falta estar con 10 minutos antes del turno elegido para comprobar la entrada online. No es obligatorio imprimir la entrada, con el código QR es suficiente. La actividad está dirigida a todos los públicos, aunque no se recomienda para menores de cinco años. Para ellos se habilitan los tres primeros turnos de sesión infantil.

¿Cómo nació La Fanstasmada?

La Fantasmada cumple su edición número 16 , pero sus inicio tuvo un carácter reivindicativo para recordar a las autoridades que las prometidas obras de recuperación del Castillo del Compromiso tardaban en comenzar, mientras que el sexto centenario de Compromiso de Caspe estaba cada vez más próximo. Se logró inaugurar el castillo en 2012 y se redefinió el objetivo del evento. La Asociación Amigos de Castillo convocó a más asociaciones de Caspe para seguir luchando por la conservación del patrimonio de la localidad.

En los primeros años, la actividad contaba con una treintena de actores. Sin embargo, edición tras edición la actividad creció hasta llegar en el pasado año a contar con más de 250 aficionados. En la actualidad, alrededor de 60 voluntarios forma parte de las escenas organizadas por La Casa Bosque de Caspe.