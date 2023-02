«Las farmacias somos sensores sociales y podemos ayudar muchísimo en los pueblos»

¿Conoce realmente la población todas las tareas que un farmacéutico realiza en el medio rural?

¿A qué dificultades se siguen enfrentando estas farmacias?

Debemos ofrecer los mismos servicios que una ciudad mientras luchamos por nuestra supervivencia . Tenemos que hacer grandes inversiones en ordenadores, lectores especiales o conexiones a internet en pueblos pequeños o con poca cobertura, pero nuestros ingresos únicamente se ciñen a los medicamentos que se dispensan. No podemos explorar otras vías extra que sí son viables en las farmacias ubicadas en capitales, como podría ser la dermocosmética. Es una lucha constante y en ocasiones hay quien no puede seguir.

¿Existe una falta de farmacéuticos que dificulte esta situación?

No es exactamente que haya una falta de especialistas, pero sí tenemos dificultad para contratar farmacéuticos que quieran venir a trabajar a nuestros pueblos. Aquí nuestros turnos cuentan con una alta rotación de guardias que no están remuneradas, por lo que si una farmacia no encuentra sustituto seguramente tenga que cerrar. Por eso yo siempre agradezco a los farmacéuticos jóvenes que apuestan por quedarse en el territorio para dar este servicio.