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20 OCT 2026|

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La línea Caspe-Alcañiz de autobús incorpora de lunes a viernes una nueva parada en el Hospital

El Gobierno de Aragón atiende una petición del Ayuntamiento caspolino, trasladada en junio tras las quejas de los usuarios, para facilitar el acceso al centro sanitario

Parada de autobús del nuevo Hospital de Alcañiz./ J.P.
Parada de autobús del nuevo Hospital de Alcañiz./ J.P.

Jesús Burgos20 10 2026

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Los usuarios de la línea de autobús entre Caspe y Alcañiz ya pueden desplazarse directamente hasta el nuevo Hospital de Alcañiz. El servicio operado por HIFE incorpora esta parada desde este lunes 19 de octubre, tanto en los trayectos de ida como de vuelta y durante todos los días laborables, de lunes a viernes.

La medida responde a una demanda que los viajeros llevaban meses planteando y que el Ayuntamiento de Caspe trasladó el pasado mes de junio al Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, tras recibir diversas quejas por parte de los usuarios de la localidad.

La incorporación de esta parada busca mejorar la conexión en transporte público con el centro hospitalario y facilitar los desplazamientos de quienes necesitan acudir a consultas médicas, pruebas diagnósticas y otras citas sanitarias.

Una parada necesaria tras el traslado de las consultas

La puesta en marcha de este servicio responde a las nuevas necesidades de movilidad derivadas del traslado definitivo de las consultas externas y las pruebas diagnósticas al nuevo Hospital de Alcañiz. Esta situación había generado preocupación entre los vecinos que no disponen de vehículo propio para desplazarse hasta las instalaciones sanitarias.

Hasta ahora, la falta de una parada directa obligaba a los viajeros a buscar alternativas para completar el trayecto hasta el hospital, una dificultad especialmente relevante para las personas mayores, los pacientes con problemas de movilidad y quienes necesitan acudir acompañados. Con la incorporación de esta parada, el Gobierno de Aragón atiende la petición trasladada por el Ayuntamiento de Caspe y adapta el servicio de transporte público a la nueva ubicación de los servicios sanitarios.

Horarios de HIFE / Ayto. Caspe
Horarios de HIFE / Ayto. Caspe

Horarios del autobús entre Caspe y Alcañiz

La línea de HIFE dispone de cinco expediciones diarias por sentido de lunes a viernes, con parada en el nuevo Hospital de Alcañiz. Desde Caspe, los autobuses salen de la calle Joaquín Costa, en la rotonda de la plaza Aragón, a las 8.30, 11.15, 12.30, 16.30 y 18.45. Dos minutos después, pasan por el polígono Los Arcos, mientras que la llegada al hospital está prevista a las 8.55, 11.22, 12.37, 16.37 y 18.52, respectivamente. La terminal de autobuses de Alcañiz, situada en la avenida de Aragón, 10, es el destino final de estas expediciones, con llegadas a las 9.05, 11.50, 13.05, 17.05 y 19.20.

En sentido contrario, las salidas desde la terminal de autobuses de Alcañiz se realizan a las 9.30, 11.50, 13.45, 16.00 y 19.15. El autobús pasa por el nuevo hospital cinco minutos después de cada salida, a las 9.35, 11.55, 13.48, 16.05 y 19.20. En el polígono Los Arcos de Caspe, las paradas están previstas a las 10.02, 12.17, 14.12, 16.27 y 19.47, mientras que la llegada a la calle Joaquín Costa, en la rotonda de la plaza Aragón, se produce a las 10.05, 12.20, 14.15, 16.35 y 19.50.

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