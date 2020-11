La fecha del juicio del triple crimen se conocerá en unos días

La Audiencia de Teruel fijará en los próximos días la fecha para el juicio por el triple crimen de Andorra, que se celebrará con jurado popular probablemente en primavera, cuando ya habrán pasado más de tres años de los asesinatos de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero.

Este lunes se dio el último paso antes de que el juez dicte el auto en el que determine la fecha de juicio. La Audiencia celebró uan vista previa para solicitud de nulidad de las actuaciones presentada por la defensa del Ruso. La Fiscalía y las seis acusaciones particulares y populares personadas en la causa respaldaron en bloque la investigación judicial realizada. Todas expresaron su oposición a que se anulen las actuaciones desarrolladas hasta ahora, una petición que el abogado defensor del Ruso, Juan Manuel Martín Calvente, formuló ante la Audiencia de Teruel alegando que los escenarios del crimen no fueron protegidos hasta hasta 14 ó 15 horas después del suceso, por lo que no habría garantías de que las pruebas hubieran permanecido inalteradas.

La fiscal que investigó los asesinatos en Alcañiz, Carmen Continente, criticó que la defensa solicite con carácter «general y abstracto» la anulación de un procedimiento por una hipotética alteración del lugar del crimen, ya que debería concretar en qué momento y de qué forma se habría roto la cadena de custodia de las pruebas.

Continente subrayó que no se acordonaron inmediatamente los escenarios porque la Guardia Civil dio prioridad a la evacuación de los agentes y del ganadero, en estado crítico tras haber sido tiroteados. Además, en la zona permanecía el autor -Norbert Feher, alias Igor el Ruso, no fue detenido hasta la madrugada del día siguiente-. «No se puede pedir a la Guardia Civil que ponga en peligro su propia vida», dijo. La fiscal agregó que no existen indicios de que el lugar ni las pruebas fueran violentados y que, por si fuera poco, la petición de la defensa se realiza fuera de plazo, pues nada dijo durante el desarrollo de la instrucción judicial.

Para Enrique Trebolle, abogado de la familia de Iranzo, «hubiera sido absurdo que, en plena noche, y sin detener a uno de los individuos más peligrosos del mundo, que iba armado con cuatro pistolas tras haber arrebatado dos a los agentes, la Guardia Civil se hubiera puesto a buscar casquillos y demás».

A juicio de Jorge Piedrafita, abogado de la viuda e hija de Víctor Romero, el recurso presentado por la defensa de Igor el Ruso persigue anular «las pruebas más importantes» como serían la infografía en la que se recrean los hechos y toda la prueba pericial recogida. «Son precisamente en las que nos apoyamos las acusaciones para determinar que Feher asesinó mediante emboscada, de forma vil, objetiva y siendo plenamente consciente».

Mariano Tafalla, que representa a la viuda de Víctor Caballero, calificó la petición planteada por Martín Calvente de «tontería». «En mi vida he visto que coger los cuerpos de los moribundos para llevarlos al hospital sea vulnerar la escena del crimen», afirmó.



«La instrucción ha sido muy rigurosa por parte del Juzgado de Alcañiz con respeto a la ley y a los derechos de todas las partes, incluidos los del acusado», dijo el letrado de UAGA, Pablo Martínez.

También rechazaron, y por los mismos motivos, la incidencia formulada por el abogado de Feher los letrados que representan a la madre y hermanos de Víctor Caballero, Ramón Castro; y a la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Jesús Ángel Jordán. Estos últimos destacaron que la instrucción ha sido «impecable».