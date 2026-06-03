La Federación confirma la presencia del Chiprana en el play-off de ascenso a Regional Preferente

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva Territorial de la Real Federación Aragonesa de Fútbol ha confirmado la presencia del Club de Fútbol Chiprana en la disputa de la eliminatoria de promoción de ascenso a Regional Preferente. El Club de Fútbol Jacetano se enfrentará finalmente al conjunto del Bajo Aragón-Caspe en lugar de hacerlo contra el Club Deportivo Utrillas, tal y como estaba previsto inicialmente.

La decisión se comunicó este lunes y modifica uno de los emparejamientos de la eliminatoria de promoción de la temporada 2025-2026. Según la normativa federativa, la última plaza de ascenso debía decidirse mediante un play-off entre el mejor tercero de los grupos 1, 2 y 3 de Primera Regional y el segundo clasificado del grupo 4.

En esta situación se encontraba el Jacetano, como mejor tercero de los tres grupos mencionados, y el Utrillas, como segundo clasificado del grupo 4. El primer equipo del Utrillas ha descendido a Regional Preferente debido a no lograr la permanencia en Tercera Federación, lo que impide que su filial pueda disputar la promoción. La norma es clara: dos equipos de la misma entidad no pueden jugar en la misma liga. Por este motivo, el CF Chiprana, tercer clasificado del grupo 4, ocupará la plaza vacante.

La resolución ha sido notificada a los clubes implicados y podrá ser recurrida ante el Comité de Apelación en un plazo de 48 horas. El presidente del Chiprana, Pascual Barrientos, explicó que la decisión despeja la confusión generada en las últimas horas por parte de la Federación. «Nos sorprendió un poco la confusión inicial sobre si el Utrillas podía jugar el play-off, ya que con su descenso no tenía derecho a ascender».

Dudas con los apercibidos

Lo cierto es que la confusión y las dudas del Chiprana en torno a la disputa del play-off de ascenso a Regional Preferente surgen a causa de una llamada. «La semana pasada hicimos una consulta a la Federación porque tenemos cuatro jugadores apercibidos y queríamos saber si pasarían a la eliminatoria de promoción de ascenso sin tarjetas», explica Barrientos.

El organismo aragonés no supo dar respuesta al club y surgieron las dudas de si el filial del Utrillas podía disputar el play-off. El tema quedó en el aire y esta semana todo se ha resuelto. «Finalmente, la Federación ha confirmado que somos nosotros los que jugaremos contra el Jacetano», concluye el presidente.

La última plaza para subir a Preferente Regional

De este modo, ambos equipos se encuentran preparando la eliminatoria. El primer partido del play-off de ascenso se disputará en La Balsa este domingo a las 18:30. «Con nuestra gente en la grada, creemos que podemos complicar mucho el partido al rival», asegura el presidente del Chiprana que hace un llamamiento a los seguidores del club para apoyar al primer equipo en un momento determinante de la temporada.

La vuelta se ha fijado para el siguiente fin de semana en el feudo del Club de Fútbol Jacetano, pero por el momento no hay fecha y horario concretado. «Va a ser un partido muy bonito contra un rival que ha estado en Tercera y Preferente regional durante muchos años», destaca Pascual Barrientos.

El Jacetano será un rival exigente para el Chiprana, que busca aprovechar el apoyo de su afición y cerrar la temporada con un ascenso histórico. «Estamos preparados y con los jugadores a tope para para afrontar la eliminatoria», finaliza.