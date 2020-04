Fernando Galve: «Mantener la tradición para mejorar el legado»

Cumples un año como presidente pero no eres nuevo en esto de los tambores.

He estado los últimos 9 años como presidente en la cofradía del Cristo de los Tambores de Andorra y, ya desde 1992,estoy en la junta con Ángel Lorenz. Esto te lleva a estar en las reuniones de la Ruta y a conocerla bien. Además, en el Consorcio Nacional he estado en la directiva con Antonio Mesa. Como tamborilero, también he formado parte de la cuadrilla de la Ruta varios años y representado a Andorra tanto en las Jornadas de la Ruta como en las nacionales.