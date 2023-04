Fernando Galve: «Los niños van a tocar con una ilusión desbordante. El relevo generacional está más que garantizado»

¿Cómo han preparado los nueve pueblos de la Ruta la llegada de la Semana Santa?

Muy intensamente. Son muchos preparativos, muchas pequeñas cosas que tienen que confluir para que todo salga según lo previsto. De la Semana Santa de los pueblos no se ocupa la Ruta, pero siempre estamos dispuestos para ayudar y apoyar en lo que se necesite, especialmente en la coordinación de medios de comunicación. Muchas veces te llaman para saber cómo va todo, con quién pueden hablar, a dónde ir para cubrir determinados actos, etc. Los tamborileros vivimos estos días de una manera muy intensa y también con muchísimas ganas.

El sello de la Ruta implica una serie de estándares de calidad, ¿pesa tener que cumplir siempre con ellos?

Claro, la responsabilidad es mucha. Somos la ‘Champions League’ y tenemos los títulos más importantes. Nuestra Semana Santa es Fiesta de Interés Turístico Internacional, la de los 9 nueve pueblos, y es por los tambores. Nuestras tamborradas, aunque a mí esa palabra me gusta menos, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es decir, los tambores y bombos de la Ruta, de este pequeño territorio del norte de la provincia de Teruel, están a la altura de las manifestaciones culturales más importantes del mundo, y eso implica una gran responsabilidad porque hay que mantener unos estándares de calidad. Tenemos que seguir siendo lo que somos, tenemos que seguir avanzando en nuestra más arraigada tradición, que es el toque del tambor y el bombo. Además, tenemos que legar todo eso a nuestros hijos, al igual que hicieron nuestros padres. Eso es la Ruta: es la tradición, la familia, la amistad, es abarrotar las calles y las plazas haciendo lo que más nos gusta y lo que nos une.

Es de valorar la labor desinteresada que realizan numerosas personas vinculadas a la Semana Santa y a la Ruta…

Así es. Hemos llegado hasta aquí gracias al trabajo desinteresado de cientos y cientos de personas que se dedicaron a mantener las procesiones, las peanas, las cofradías…, pero sobre todo a enseñar a los más pequeños. Hay que recordar también a aquellas personas que hace 53 años vieron que había una forma común de ver y vivir la Semana Santa en estos nueve pueblos y que se dieron cuenta de que juntándonos podríamos llegar más lejos. Todos los vocales de la junta hacen un trabajo desinteresado trabajando por sus pueblos, enseñado a los críos, mostrando la Semana Santa, tocando en las cuadrillas, acudiendo a las reuniones… Que una asociación cumpla 50 años no es fácil, pero que lo cumpla una asociación que además integra a varios pueblos lo es todavía más, y esto es posible gracias a la labor de todas aquellas personas que invierten su tiempo en un proyecto común. Mi agradecimiento a todos ellos porque sin los que han trabajado, los que están trabajando y los que lo harán esto no hubiera sido posible.

Nos acordamos mucho de la Ruta justo antes de Semana Santa, pero el trabajo no para durante todo el año...

Sí, sí, por supuesto. Sacamos las bases del cartel de la Ruta en septiembre: hay que estar pendiente de recibir los carteles, se elige el ganador, se publica, se manda a imprimir… Y lo mismo pasa con los folletos o con los calendarios. A los pueblos se les piden fotos, información… Además, la cuadrilla de la Ruta también acude a algunos eventos. No obstante, no podemos ir a todos. Primero, por la complejidad de juntar a tamborileros de nueve pueblos, y segundo porque tenemos ciertos estándares. Vamos a actos muy elegidos. Además, existe también la faena interna, la de mis compañeras y la mía, que se desarrolla durante todo el año. Hay que justificar las ayudas, solicitarlas… Hay un trabajo de coordinación muy importante. Hay cosas que hacer durante todos los meses. Antes del Pilar ya estamos en ‘modo tambores’.

¿Cómo valora la labor de representación que hace la Ruta?

Es muy importante. Estamos representando a la más arraigada tradición, pero además representamos a Teruel y a Aragón. Nuestro reconocimiento UNESCO debería hacer sentir orgulloso a todos los aragoneses. Cada año la gente reconoce más lo que significamos y eso hace que tengamos una mayor responsabilidad. De hecho, este 2023 el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel nos dio la Medalla de Oro de los Amantes por nuestros 53 años y este premio, que sale de la provincia, tiene un sabor especial. Nosotros hemos sido y somos profetas en nuestra tierra.

Respecto al toque de tambores y bombos, ¿está asegurado el relevo generacional?

Aquí la tradición es tan profunda que se asume de una forma natural, todos lo sabemos. Cuando nace un niño muchas veces el regalo es la túnica y un tamborcito: primero será de plástico o de madera y luego irás cambiando de tambor con los años, pero heredarás las túnicas. Esa es la diferencia, todo el mundo lo ve con una normalidad absoluta. En cuanto al relevo generacional… en Albalate vimos el desfile de los niños y niñas de la Ruta y fue increíble. Yo lo veo también en mis hijos. Ellos van a la escuela de tambores en Andorra y les encanta: disfrutan, van con sus amigos o con otras cuadrillas y todo eso les enriquece. Los más pequeños van a aprender a tocar con una ilusión desbordante. El trabajo que se hace en este aspecto es muy bueno y muy grande.

Además, este año en las Jornadas de Convivencia hubo sorpresa para los más pequeños…

Sí. Hay una escuela que se mueve mucho, que es la de Samper de Calanda. Una de sus profesoras, Laura Igado, hizo un pequeño cuaderno, una unidad didáctica, para que los chicos y chicas de la escuela pudieran poner su nombre y conocer qué era la Ruta, dónde estaba situada, hablaba también de los monumentos de los pueblos, cómo van vestidos… Le pedimos permiso e hicimos mil copias que repartimos entre los niños y niñas el otro día en Albalate. Es increíble. El relevo generacional está más que garantizado.

Hace un par de semanas se presentó en Tobarra a Andorra como la próxima sede de las Jornadas Nacionales. No será el único pueblo de la Ruta que acoja este importante evento en los próximos años…

Así es. La Ruta tiene un peso específico en el Consorcio Nacional. Sí es verdad que somos pequeños en cuanto a población, pero tenemos un peso muy importante. El presidente de la Ruta es, a su vez, el vicepresidente primero del Consorcio según los estatutos y eso se ve también en las Jornadas que se están organizando. Al principio quizá nos daba un poco más de miedo porque somos pueblos más pequeños, pero se ha visto que se pueden organizar perfectamente. La próxima década va a ser apasionante. Hasta el momento lo que tenemos aprobado es: 2024, Andorra; 2025, Moratalla; 2026, La Puebla de Híjar; 2027, Albalate del Arzobispo; 2028, Hellín; y 2029, Valderrobres, que no es municipio de la Ruta pero es un pueblo hermano del Bajo Aragón. ¿Qué es lo que supone esto? Un espaldarazo importante para la Ruta a nivel mediático, económico, cultural, social… Porque son muchas cosas las que se mueven alrededor las Jornadas Nacionales. Hay gente que con la que solo te ves una vez al año, pero cuando estás allí sois como familia: amistad, cariño, calidez… Todo eso es muy importante. Vamos a vivir unos años muy intensos. Andorra va a organizar sus terceras Jornadas Nacionales. Es una cifra importante y me consta que ya está trabajando para poner el listón lo más alto posible.

¿Qué sentimientos le produce este hecho como andorrano?

Ver que el Cristo de los Tambores ha sido capaz de organizar ya dos Jornadas Nacionales y que vamos a por la tercera me produce un enorme orgullo. He sido nueve años presidente del Cristo de los Tambores, de hecho soy presidente de la Ruta por haber llevado a cabo ese trabajo. Pero también supone un gran orgullo cuando lo hizo Alcorisa, cuando lo haga Albalate o La Puebla. Somos nueve pueblos hermanos. Empecé a tocar muy de crío y mis primeras Jornadas de la Ruta las toqué en Calanda con apenas 10 años. Para mí todo lo que esté vinculado a la Ruta me gusta mucho y lo vivo como algo propio. Las Jornadas Nacionales que se celebran en la zona norte, en la nuestra, son siempre un éxito si la Ruta se vuelca, y no me cabe la menor duda de que lo seguirá haciendo.

El Museo de la Ruta se ubica en la sede de la Comarca del Bajo Martín. ¿Qué papel ocupa como herramienta para desestacionalizar nuestra Semana Santa?

Este un tema complicado y complejo, aunque a pesar de eso lo estamos haciendo con muchísima ilusión. Este es otro de los trabajos que prácticamente se está desarrollando durante todo el año. Nuestra Semana Santa está constreñida en muy pocas semanas, a pesar de que con las Nacionales y las Jornadas de Convivencia se estira un poco más. No obstante, la actividad se centra en unas pocas semanas. A través de este museo lo que se intenta es dar a conocer a la mayor cantidad de gente posible nuestra tradición. Es complejo porque es un museo de nueve municipios que está además en una sede comarcal, en una entidad administrativa. No obstante, desde aquí hay que agradecer a la Comarca del Bajo Martín su implicación, porque con nosotros se porta de maravilla y nunca nos ha generado ningún problema. El Museo de la Ruta es un pequeño centro de visitantes en el cuál mediante vídeos, sonidos o cartelería, aunque también puedes en él tocar un tambor o un bombo, el visitante conoce de una forma rápida cada uno de los pueblos. Es cierto que tenemos una forma muy similar de vivir la Semana Santa, pero cada municipio tiene un símbolo o una característica que lo hace diferente y en el museo aparecen reflejadas. También está ahí recogida la historia de la Ruta y todos los eventos en los que hemos participado. La Ruta ha estado presente en tres eventos de carácter mundial: la Expo Zaragoza 2008, Sevilla 1992 y también ese año en el acto de inauguración de las Olimpiadas de Barcelona. El museo permite, de manera rápida, sencilla y amena dar a conocer nuestra tradición en temporadas en las que no puedes verla en acción. También para eso durante los últimos años los pueblos han creado sus propios museos de la Semana Santa, quizá más encaminados a las imágenes y las peanas, pero también persiguen ese objetivo de desestacionalizar.

¿Cómo podemos visitar el Museo de la Ruta?

La gente que quiera visitarlo ha de llamar previamente a nuestro guía, a Alfredo Martínez. Será él quien se ocupe de cerrar la cita y de enseñarlo a los visitantes. Mucha gente ha pasado ya por él y comentan que les ha gustado mucho. Eso te llena de orgullo y hace que el esfuerzo merezca la pena.

¿Qué otros retos tiene pendientes la Ruta?