Fernando Lacasta: «La obra de Santolea es compleja por la orografía pero vamos en plazo»

¿En qué punto se encuentran los trabajos de la presa de Santolea?

¿En qué porcentaje de ejecución se está ahora mismo?

Estaremos a un 55%. En principio vamos en plazo. Pensamos que el verano que viene podemos estar con la obra terminada, lo cual no significa que no pueda quedar algún pequeño fleco o algunos detalles.

¿Cómo están siendo los trabajos?

Complicados. El motivo es la orografía. Estamos hablando de unas montañas muy escarpadas, unas pendientes fuertes donde la accesibilidad no es fácil. La propia cerrada está en un sitio que para personas poco avezadas en la montaña era difícil llegar. Para acceder ha habido que hacer un camino complejo, con voladuras e incluso la ejecución de un túnel para llegar al estibo derecho de la presa. Esa es la dificultad pero forma parte del proyecto.

¿Qué ha pasado con los lodos?

¿Cómo ha afectado el confinamiento a la ejecución de la obra?

Durante los momentos más duros tuvimos que cesar porque hubo una orden del Gobierno Central que prohibía realizar todos los trabajos no esenciales. Evidentemente este no lo era y paramos esos días. El resto se ha trabajado, ahora bien, eso no significa que se haya trabajado en plenitud de condiciones. Las obras están sometidas a muchos suministros de otras empresas, y también a personas y trabajadores que vienen de otros sitios y que en aquellos días tenían dificultades de tránsito y alojamiento. Entonces, si bien la obra ha continuado en el resto de los días sí se ha producido una merma en la productividad.