Fernando Liso: «No habíamos encontrado este grado de polémica por los parques eólicos»

¿En qué momento de este proyecto estamos?

Estamos en fase de anteproyecto. Cuatro para ser exactos. Nos dirigimos en agosto de 2019 al Ministerio de Transición Ecológica para presentarle un documento sobre estos proyectos para que se pronuncie sobre qué aspectos deberá cubrir el futuro informe de impacto ambiental. Por lo tanto, estamos más en una fase de recabar información.

¿Existe por tanto ese informe de impacto ambiental?

No, no existe todavía ese estudio porque la función de esta primera fase, que es optativa, es la de recopilar información. A nosotros, de cara a que la administración eventualmente nos autorice a seguir adelante con nuestro proyecto, nos interesa sobre todo tener un estudio de impacto ambiental detallado porque de lo contrario podría no ser autorizado. Por ello nosotros consideraremos todas las figuras de protección, directrices y la Carta del paisaje del Matarraña.

¿Por lo tanto, presentarán un nuevo informe?

Por supuesto. Como digo esto es solo un anteproyecto. Nosotros tendremos en cuenta, como no puede ser de otra manera, todas las normativas. Es algo que además se hace en todos los casos. Se requerirá además un informe de impacto paisajístico. En la Carta de paisaje se alude a que los parques suponen un riesgo y un impacto para el paisaje del Matarraña. Nosotros creemos que obviamente hay un impacto visual pero pensamos que ello puede ser minimizado preventivamente. Creemos además que hemos escogido las zonas con menor impacto visual, en este caso, del Matarraña. Al final dependemos de terceros como puede ser el ministerio y nuestra intención es presentar un proyecto más en firme a lo largo de 2020.

¿Se reunieron con los alcaldes afectados?¿Han recibido opiniones favorables?

Sí. Ellos nos mostraron una posición lógica de prudencia. Entienden la fase inicial del proyecto y quieren consultar a sus municipios y a su comarca.

¿Esperaban esta polémica en el Matarraña? ¿Si existiese una opinión mayoritaria en contra a los parques eólicos lo reconsiderarían?

Todo deberíamos valorarlo en todos los casos. De momento lo único que podemos hacer es seguir colaborando con todos los municipios y no podemos adelantar si va a haber o no un rechazo frontal. Lo cierto es que no nos habíamos encontrado con este grado de polémica en otros territorios aunque sabíamos que en el Matarraña hay una especial sensibilidad hacia el paisaje.

¿Por qué se fijaron en el Matarraña?

La realidad es que en España hay unas ambiciones muy grandes en cuanto a desarrollo eólico de aquí a 2030 y no existen excesivos emplazamientos adecuados para instalar potencia eólica. Además del factor limitante del viento, tenemos ya muchas zonas con alguna figura de protección. Creemos que en Matarraña y Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe se cumplen esos condicionantes positivos.

¿Cuáles serían los beneficios en el territorio?

El principal beneficio es económico. Se tratan de proyectos eólicos de gran envergadura que vía impuestos tienen un impacto claro en los ayuntamientos. Por otro lado los alquileres de terreno también tienen un impacto. Más allá de eso además estaríamos abiertos a que los municipios propongan proyectos en los que Capital Energy pueda colaborar. Me refiero a proyectos de limpieza de montes, valorización de la biomasa o la depuración de purines. Pensamos que aquí podemos ayudar a los municipios.

¿Creen que penalizaría al turismo?

En ningún caso está demostrado que los parques eólicos implique directamente una afección negativa al turismo y podríamos citar ejemplos en los que no es así, como es el caso de Morella. El hecho además de que el Matarraña fuese una comarca amistosa con las energías renovables creo que sería un punto a favor.

¿Cómo son esos aerogeneradores? ¿Serían los más grandes del mundo?¿Y cómo repercutirían en cifras?

Se trata de aerogeneradores de en torno a 170 metros de diámetro y 115 metros de altura de torre. No estamos hablando de los más grandes del mundo porque en ámbitos marítimos se instalan aerogeneradores incluso de tamaño superior. Pero en este ámbito serían instalaciones de última generación y cada vez sí, son más grandes porque producen más potencia. Nuestra estimación es que repercutirían en torno a 60.000 euros por megawatio instalado a lo largo de 30 años de vida útil del proyecto. En torno al 25% se cobraría durante la fase inicial.

¿Se tendrá en cuenta la opinión de los municipios?

Nosotros queremos tener en cuenta esa opinión y sobre todo el interés o desinterés de cada uno de los municipios.

¿Están trabajando en otros proyectos en otros territorios de Teruel?

Sí, aunque por cuestiones lógicas de competencia entre empresas y hasta que no tengamos propuestas en firme no podemos todavía dar a conocer nuevos proyectos. Vivimos en un mercado muy competitivo en este aspecto.