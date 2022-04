Fernando Martínez y María Vallespi suben al podio en el VII Tramo de Tierra del Jiloca

La localidad turolense de Calamocha albergó la primera prueba del campeonato de Aragón de Tramos de Tierra. La VII edición del Tramo de Tierra del Jiloca reunió a 24 equipos del territorio nacional con gran participación aragonesa. Fernando Martínez y María Vallespi, pareja habitual en el campeonato, disputaron la prueba a bordo de su Citroën Saxo 1.6 en la categoría clase 1.

6 tramos cronometrados a dos recorridos diferentes decidieron la clasificación final. Piloto y copiloto bajoaragoneses mantuvieron los puestos de cabeza durante los dos primeros tramos cronometrados marcando un buen ritmo. Tras las primeras lanzadas, los problemas mecánicos aparecieron en la sección 2, pero pudieron solucionarlos de cara a la última cronometrada. En los últimos tramos tras perder el tubo de escape, alcanzaron el podio en clase 1 tras dos buenos resultados.

La victoria general de la prueba la consiguió Joan Serrat y Xavi Tort a bordo de su Can Am Maverick X3 con una diferencia de 15 segundos de Rubén Gracia y Javi Prieto con su GPR22. El podio lo cerró Cristian Gil y José Luis Sánchez (Can Am Maverick X3). En clase 1 la victoria fue para Iñigo González y Aitor Sobrado (Ford Focus 1.6) seguidos de Dani Muntadas y Marta Ylla (Ford Focus 1.6) y los bajoaragoneses Fernando Martínez y María Vallespi.

En clase 2 la primera plaza se la han adjudicado el andorrano Dani Rodríguez y el aragonés Mariano Mínguez (Seat Arosa) y en clase 3, el triunfo ha sido para el equipo formado por Rubén Fernández y Ricardo Ranero (Ford Fiesta N1).