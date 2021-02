Fernando Martínez: «La situación es muy complicada pero hemos conseguido llegar a febrero con los plazos cubiertos en cirugía»

Hablamos de cirugía, ¿en qué punto se encuentra el Hospital Comarcal a este respecto?

Ha habido que adecuar muchas habitaciones para pacientes covid, con lo que los ingresos por cirugía han tenido que disminuir. Hemos reducido las intervenciones pero nunca dejando de lado las operaciones urgentes, a los pacientes oncológicos -que se están operando sin ningún tipo de demora-, ni tampoco a aquellos pacientes con patologías ‘preferentes’ que no pueden retrasarse mucho tiempo. Lo que también estamos haciendo son operaciones programadas de cirugía mayor ambulatoria a pacientes que no requieren ingreso hospitalario.

¿Cómo se ha adaptado el trabajo en quirófano a la situación covid?

¿Cuáles son los pasos en los que se procede a una intervención en estas circunstancias?

¿Cree que hay miedo a acudir a los hospitales?

Ese miedo puede acarrear graves consecuencias para la salud de los pacientes, por ejemplo los oncológicos...

Eso está claro, aunque hay que destacar que nuestros pacientes oncológicos no sufren ninguna demora quirúrgica. Cuando tienen que ser intervenidos se les llama y hasta ahora nadie ha dicho que no. Son pacientes fundamentalmente de patología mamaria y tumores colon-rectales, en ese sentido no hemos tenido ningún retraso. En cuanto a las revisiones, estamos al tanto de cuando les toca y, si es necesario, a través del personal de enfermería se les solicita telemáticamente las analíticas y las pruebas necesarias para que no haya retrasos. En esto somos muy estrictos para evitar que se pase alguna revisión o alguna visita. Así podemos tener las pruebas telemáticas para evaluar que ese enfermo está teniendo una evolución satisfactoria.