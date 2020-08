Fertinagro Biotech patenta a nivel europeo una tecnología que ayudará a fijar nitrógeno en el suelo de forma sostenible

Fertinagro Biotech, empresa líder en nutrición vegetal en España, acaba de recibir la concesión de una nueva patente europea que consiste en una tecnología fertilizante de estimulación microbiana que potencia la fijación biológica de nitrógeno ambiental en el suelo.

Esta tecnología patentada permitirá ofrecer soluciones nutricionales alternativas reduciendo la cantidad de fertilizantes nitrogenados convencionales necesarios para la nutrición, reduciendo a su vez los costes medioambientales y ayudando a que la agricultura sea más sostenible. Esta patente, registrada bajo el título “Composición fertilizante que incluye iones complejados con sustancias húmicas para mejorar la fijación biológica del nitrógeno por parte de microorganismos presentes en el suelo” e identificada con el número 16382063, se ha validado en España, Alemania, Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Irlanda y Bélgica. Y con ella, suman ya más de 40 las patentes conseguidas por la empresa tanto a nivel nacional como internacional.

La nueva tecnología de Fertinagro Biotech consiste en una composición fertilizante que incluye determinados iones imprescindibles para el proceso de fijación de nitrógeno, complejados con sustancias húmicas que facilitan que estén rápida y permanentemente accesibles para las bacterias que los necesitan, en particular, microorganismos fijadores de nitrógeno, lo que

provoca la absorción del mismo por parte de los cultivos. La aplicación de esta tecnología permitirá reducir la cantidad total de nitrógeno utilizado como fertilizante sin mermar la capacidad del cultivo para generar cosecha. De esta forma, la aplicación de esta tecnología tendrá un impacto económico, por el incremento de eficiencia de los productos que la contengan, y un fuerte impacto ambiental debido a la reducción de las unidades fertilizantes necesarias para nutrir el cultivo, objetivo clave en la nueva estrategia europea “Farm to Fork”. Esta composición fertilizante, no sólo facilita el desarrollo y el crecimiento de las plantas, sino que también constituye un tratamiento para el suelo, más específicamente para los microorganismos presentes en él, reduciendo la necesidad de nutrirlo con fertilizantes nitrogenados.

Gracias a esta tecnología, que se podrá aplicar a soluciones nutricionales tanto para fertirrigación como para granulados, y que potencia la explotación de los propios recursos naturales como son las bacterias del suelo fijadoras de nitrógeno, se conseguirá una reducción de la energía no renovable utilizada para convertir el nitrógeno en formas asimilables como amonio, nitritos o nitratos. Todo ello contribuirá a reducir la huella de carbono de la propia actividad agrícola, una reducción de costes para el agricultor y una reducción del coste medioambiental.