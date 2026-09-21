El Festival de Cortos de Valdealgorfa escoge 17 propuestas para celebrar una década de cine: «Resumir la vida en 20 minutos es un milagro»

Valdealgorfa celebrará del 1 al 3 de octubre la décima edición de su festival de cortometrajes. En esta ocasión serán 17 las propuestas de temáticas muy variadas las que llevarán el séptimo arte hasta el Salón Don Diego de la localidad. La cita con la que el festival celebra una década de vida se ha presentado este lunes en la Comarca del Bajo Aragón a cargo de uno de sus impulsores, Santiago Sáenz. La organización corre a cargo de la Asociación Cultural Cortos Valdealgorfa, con el respaldo del Ayuntamiento de Valdealgorfa, la Comarca del Bajo Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y Caja Rural de Teruel.

El propio Sáenz ha asegurado durante la presentación que el festival no ha dejado de crecer durante una década y que la intención es que siga así hasta hacerse un nombre entre las grandes citas. En este sentido asegura que la cita cinematográfica de Valdealgorfa tiene «vida propia». «La intención es que no haga falta un nombre propio, sino que haya más personas que quieran colaborar para hacer que este festival exista. Una cita como esta solo se puede hacer gracias al apoyo de los pueblos, en una ciudad sería imposible», ha sentenciado.

En la presentación también han estado la alcaldesa de Valdealgorfa, Reyes Gimeno; el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, Jose Miguel Celma; y el director de Caja Rural de Alcañiz, Carlos Pellicer; como entidades colaboradoras. Ambos han querido poner en valor el trabajo que supone impulsar una cita de tal magnitud y han invitado a vecinos y visitantes a dejarse cautivar por la magia del cine desde Valdealgorfa.

En el cartel de esta décima edición, como marca la tradición, se ha elegido la película Ágora como imagen de la cita. La propuesta muestra a Hipatia, que en lugar de observar la biblioteca de Alejandría, dirige su mirada hacia la localidad de Valdealgorfa. A ella la acompaña el lema elegido para la este 2026: Cortos que susurran verdades donde el ruido quiere imponer el silencio.

Las propuestas elegidas

En esta décima edición, se han recibido 432 cortometrajes de 28 países (Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Irán, Italia, Marruecos, México, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Reino Unido, Rumania, Suecia, Tailandia, Uruguay y Venezuela)

Los cortos elegidos por el jurado para esta décima edición han sido: Abre las piernas, de Águeda V. Flores; Finde top, de Ainara Fernández; Hatch, de Alireza Kazemipour; In memoriam, de Teresa Bellón y César F. Calvillo; Ingrid, de Raquel Colera; Montecarlo 67, de Rubén Guindo Nova; Muy bien, de Marta Fuenar; Nas ondas do tempo, de Adrián Porima; Naturalmente, de Christian Moyés; Por dentro, de Álvaro G. Company y Mario Hernández; Por qué no?, de Marina Campos Albiol; Química, de Senin Porto; Ser un hombre, de Lucas Parra; Silencios, de Yago Casariego; Tres mans, de Cristian Sitjas; Una vocal, de Polo Menárguez; y You no Mashallah!, de Juanfer Andrés y Laura Vago.

El jurado está formado por profesionales de distintos ámbitos de la cultura y el audiovisual. Lo integran Olga Casas, especialista en dirección artística; el escritor, crítico y cortometrajista Daniel Calavera; la directora y guionista Sara Bermejo; la dramaturga y directora Irene Herrero; el guionista y realizador Miguel Casanova; el arquitecto y cineasta José Miguel Rabinad, y el músico Santiago Sáenz Guallar.

El fallo del jurado se hará público el día 3 de octubre tras la proyección de los cortometrajes finalistas en el Festival. En esta ocasión los cortos aspiran a alzarse con el galardón en siete categorías: competirán por siete premios principales: mejor cortometraje de ficción, dirección, guion, actriz, actor, banda sonora y premio del público. El jurado podrá otorgar también una mención especial.

Las 17 propuestas seleccionadas para esta décima edición del festival. / L.C.

Entradas para el festival

Podrán adquirirse los días 23 y 24 septiembre en el patio del Ayuntamiento de Valdealgorfa en horario de 19.00 a 20.00 y online a partir de las 00.00 del día 25 de septiembre en la dirección que se comunicará oportunamente.

Al ser las entradas numeradas se podrá elegir asiento entre las plazas disponibles. Los 17 cortometrajes se proyectarán en el Salón Don Diego de Valdealgorfa repartidos en dos días (viernes día 2 y sábado día 3). Cada día cuenta con dos sesiones; una de tarde a las 18.00 y otra de noche a las 21.00. Con la asistencia a los dos días se obtiene, de forma gratuita, invitación para la fiesta de clausura con cóctel y música en directo al final de la cita.