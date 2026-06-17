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17 JUN 2026|

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Cuenta atrás para la apertura de la plaza de España de Alcañiz: la fiesta de Moto GP y la presentación de las reinas recuperan su escenario

Las obras de restauración de la Lonja y el Ayuntamiento alcanzan el 80% de ejecución. El alcalde, Miguel Ángel Estevan, confirma que el espacio estará despejado a principios del mes de agosto

Las obras del Ayuntamiento y La Lonja de Alcañiz este martes./ G.R.
Las obras del Ayuntamiento y La Lonja de Alcañiz este martes./ G.R.

Gema Romero17 06 2026

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El corazón del casco histórico de Alcañiz se prepara para recuperar la normalidad este próximo mes de agosto. Los trabajos de restauración y adecuación integral de la Lonja y la Casa Consistorial han alcanzado ya el 80% de su ejecución, encarando una fase decisiva para la la creación del nuevo Centro de Arte de la ciudad.

Se trata de una intervención de gran complejidad técnica en un edifico emblemático de la ciudad y que forma la identidad de todos los alcañizanos. Por lo que es un momento muy esperado por todos los vecinos ya que la grúa ha ocupado la plaza de España durante casi 20 meses, dos más de lo previsto.

El alcalde ha subrayado que el objetivo es que la plaza esté lista para la fiesta nocturna del Gran Premio de MotoGP y la tradicional presentación de las Reinas, permitiendo que ambos eventos regresen a su ubicación tradicional tras las obras.

A pesar de que el proyecto ha sufrido diversos contratiempos técnicos y "sobresaltos" económicos, Estevan confía en que no se produzcan nuevos sobrecostes de relevancia en este tramo final, más allá de pequeños retoques de última hora. 

En paralelo, se está ultimando el proyecto de ejecución para las oficinas municipales y el área institucional. Estos espacios han tenido que ser replanteados —incluyendo la reubicación de escaleras y ascensores— para preservar y poner en valor los restos arqueológicos hallados.

Entre las reformas más destacadas se encuentra la del Salón de Plenos, que se transformará en un espacio plenamente accesible para personas con movilidad reducida. Además, se equipará con tecnología de vanguardia para permitir la retransmisión online de la actividad municipal con altos estándares de calidad de imagen y sonido.

Adjudicación del diseño museográfico del Centro de Arte

El futuro Centro de Arte de Alcañiz, ubicado en el emblemático conjunto de la Lonja y la Casa Consistorial, encara su recta final. El Ayuntamiento ha anunciado la  adjudicación del diseño museográfico a la empresa INTERVENTO, una empresa con más de tres décadas de trayectoria y sedes en Madrid, Barcelona y Gijón.

El contrato, que incluye la redacción del proyecto y la dirección facultativa de la fase de producción e instalación, se ha cerrado por un importe de más de 47.000 euros. Esta fase se fundamenta en el Proyecto de Musealización previo, elaborado por expertos de la Universidad de Zaragoza.

Eventos que han tenido que modificar su escenario

Desde el inicio de las obras en enero de 2025, numerosos eventos se han visto afectados y obligados a cambiar su ubicación habitual. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la Semana Santa de la ciudad, que ha tenido que alterar sus recorridos procesionales durante dos años consecutivos. Asimismo, el acto del Vencimiento del Dragón se trasladó de manera temporal a la plaza de toros, espacio que se convertirá en su sede definitiva tras la gran acogida por parte del público.

El festival Aragón Sonoro es otra de las grandes citas que ha tenido que reubicar su escenario principal, trasladándolo al cuartelillo. Este año, el evento tampoco podrá celebrarse en la plaza de España, ya que la grúa de las obras no se retirará hasta principios de agosto y la nueva edición tendrá lugar del 23 al 26 de julio.

Por su parte, la fiesta durante el Gran Premio de MotoGP también sufrió variaciones el año pasado, ya que las obras impedían la instalación de la habitual discomóvil. En su lugar, se habilitaron cuatro zonas de fiesta alternativas: tres en la avenida Aragón y una en la plaza Mendizábal.

Los actos institucionales también se vieron condicionados por los trabajos urbanísticos. El pregón y la presentación de las Damas se llevaron a cabo en la plaza de toros, mientras que el inicio de las fiestas —el chupinazo— tuvo lugar a los pies de la Excolegiata. Finalmente, las celebraciones de invierno también sufrieron cambios: el encendido de las luces de Navidad se realizó frente a la Excolegiata, mientras que el mercadillo se instaló en la plaza de la Constitución.

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