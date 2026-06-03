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03 JUN 2026|

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La fiesta de ‘La noche más corta’ regresa a Alcañiz el 20 de junio con un cartel que combina talento local y DJs nacionales de Los 40

VÍDEO. Parte de los beneficios obtenidos se destinarán a Amasol, una asociación que trabaja con familias monoparentales, monomarentales y reconstituidas. Las entradas mantiene el precio y se podrán adquirir

Marina Monreal03 06 2026

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Alcañiz

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La Plaza de Toros de Alcañiz volverá a convertirse en el epicentro de la música y la fiesta con la celebración de una nueva edición de la fiesta de La noche más corta' de Los 40, organizada por Grupo de Comunicación La COMARCA. La cita, la primera del verano, tendrá lugar el sábado 20 de junio a partir de las 00.00 .

La presentación del cartel ha tenido lugar este martes en la propia Plaza de Toros y ha contado con la participación de Raquel García, directora comercial de las emisoras de La COMARCA, y del alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan. García ha destacado que esta cita es ya una tradición muy esperada en la comarca. «Es siempre la primera fiesta del verano, coincide con el final de curso y la cogemos con muchas ganas. Esperamos que venga todo el mundo a disfrutar de nuestra fiesta», ha señalado.

El cartel de este año apuesta por una combinación de artistas locales y figuras de ámbito nacional. Entre los primeros destacan el dj Jordi Sanz e Ian Ferrando con su show de saxofón en vivo. «Estamos encantados de que vengan artistas locales que hace tiempo que no estaban en la fiesta. Tienen mucho tirón en toda la zona, realizan multitud de actuaciones y apostamos totalmente por ellos», ha explicado la responsable del evento.

La parte nacional del cartel estará encabezada por dos rostros habituales de Los 40. Por un lado, Óscar Martínez ejercerá como DJ de la emisora y, por otro, David Álvarez, presentador de las mañanas de Los 40, volverá a acompañar la fiesta. «Estamos muy contentos de contar otra vez con ellos. Son majísimos, se entregan al máximo y vienen siempre con muchísima ilusión», ha afirmado García.

Beneficios para Amasol

La vertiente solidaria volverá a estar presente en esta edición. Parte de los beneficios obtenidos se destinarán a Amasol, una asociación que trabaja con familias monoparentales, monomarentales y reconstituidas. «Nos gusta buscar asociaciones diferentes y aportar nuestro granito de arena», ha añadido.

Las entradas mantienen el precio y podrán adquirirse de forma anticipada por 15 euros en Autoescuela Montesó y la tienda Embou, ambos patrocinadores del evento, así como en la sede de Grupo de Comunicación La COMARCA. En taquilla el mismo día de la fiesta tendrán un precio de 20 euros.

Colaboración del Ayuntamiento

Por su parte, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, ha agradecido a Grupo de Comunicación La COMARCA la organización de una cita que se ha consolidado en el calendario festivo de la ciudad. «La Fiesta de Los 40 es muy esperada por jóvenes y mayores. El Ayuntamiento colabora con la cesión del espacio para dinamizar la actividad juvenil», ha señalado.

Estevan ha destacado también además la importancia de ofrecer propuestas de ocio durante la temporada estival. «Muchos jóvenes me dicen que hay que hacer más fiestas. Esta es la primera del verano y esperamos que sea la primera de muchas, siempre con respeto, buena actitud y ganas de pasarlo bien», ha concluido.

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