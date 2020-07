Se fija la reunión con Delegación del Gobierno para abordar el cierre de la Seguridad Social en Montalbán

El próximo 13 de agosto representantes políticos y sindicales de Montalbán y Cuencas Mineras, mantendrán una reunión con la Delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, para abordar el problema del cierre de la Seguridad Social de Montalbán; cuya oficina se encuentra desde el pasado 1 de julio sin prestar servicios debido a la jubilación oficial de la única trabajadora y a la falta de personal para su reemplazo.

Así lo ha confirmado este viernes el presidente de la comarca José María Merino, quien ha indicado que este jueves pudo cerrar la cita con la Delegada del Gobierno, que tendrá lugar en Zaragoza. Además del presidente de la comarca, asistirán el alcalde de la localidad, Carlos Sánchez Boix, el subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro y también representantes sindicales. El objetivo de la reunión será «agilizar» los procedimientos para que la oficina vuelva a abrir «lo antes posible» para atender a la población que ya se encuentra privada de este servicio «indispensable» en el medio rural. «No nos podemos permitir el lujo de perder un servicio básico y esencial», ha recalcado Merino.

A pesar de que «no hay voluntad de cerrar» y de que tanto Delegación como Subdelegación «han mostrado su apoyo en todo momento», lo cierto es que no se ha puesto solución a la falta de personal. «Se ha intentado que venga algún funcionario de manera provisional durante un par de días a la semana para atender ciertas necesidades, pero parece ser que la plaza no es lo suficientemente apetecible y no hay nadie que quiera venir», ha indicado Merino.

Hace unas semanas agentes sociales y sindicatos plantearon una posible manifestación comarcal, que en este momento «ya no se contempla» habiendo obtenido ya la reunión solicitada por los representantes de la comarca. «El objetivo de la manifestación era presionar y transmitir el malestar y la inquietud de los vecinos. Creo que en estos momentos se ha conseguido el objetivo, cuando cerré personalmente la fecha y la hora de la reunión. Ahora no hay lugar a una manifestación, habría que esperar a ver qué soluciones se nos da, que espero que sean muy positivas para la comarca», ha indicado el presidente.

Moción del PSOE

Cabe resaltar que el Pleno de la institución comarcal celebrado este jueves por la tarde, aprobó por unanimidad una moción del grupo socialista a la que se han sumado todos los grupos políticos, en apoyo a la oficina del Instituto de la Seguridad Social (ISS) en Montalbán. «La presentaremos en la Subdelegación del Gobierno, en la Dirección del Instituto de la Seguridad Social en Teruel, en la Delegación del Gobierno en Aragón y en el Ministerio correspondiente en Madrid para que más pronto que tarde vuelva a haber una persona en esa oficina», ha explicado José María Merino.

Con la moción presentada, Merino ha indicado que se intenta «demostrar la unanimidad en la reivindicación, esperando que entre todos, se solucione el problema». «El medio rural y en este caso nuestra Comarca no puede permitirse tanto la pérdida de puestos de trabajo como la pérdida de servicios, máxime cuando están en juego tramitaciones tan importantes como el ingreso mínimo vital y otros», ha indicado.

Con la oficina de la Seguridad Social inactiva los vecinos de la comarca tienen que desplazarse a Alcañiz, Teruel o Calamocha para hacer las gestiones que necesitan. «Hemos tenido el servicio desde 1952, creo que es un verdadero disparate que deje de existir».