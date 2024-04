La Final Four Juvenil Autonómica se salda con el C.V. Zaragoza campeona y podio para el C.V. Alcañiz

La II Final Four Juvenil Autonómica Femenina disputada en Alcañiz ya tiene campeona, el C.V. Zaragoza, tras un duro e intenso choque frente al Pamesa Teruel. Los locales C.V. Alcañiz y el Kasalkas hicieron frente a sus rivales, pero no alcanzaron la final, aunque ya califican de «éxito» el haber subido al podio en el caso del Alcañiz, que quedó tercero, y el haber tenido una evolución muy buena con respecto a la anterior temporada en el caso del Kasalkas.

El ambiente y apoyo del público estuvieron asegurados para las locales que lo dieron todo. Los cánticos y aplausos no cesaron para animar a los equipos en un pabellón lleno hasta la bandera. Las semifinales de la mañana de esta Final Four entre CV Alcañiz – Pamesa (25-21, 25-22, 21-25, 26-28, 11-15) y C.V. Zaragoza- Kasalkas (12-25, 15-25, 12-25) se saldaron con victoria de las visitantes, lo que dio final al choque entre las locales para definir el tercer y cuarto puesto. Así las cosas, el encuentro entre el CV Alcañiz y el CV Kasalkas por el tercer puesto se lo llevaron las del Alcañiz (25-22, 25-16, 27-29, 25-13).

La gran final se la llevó el C.V. Zaragoza frente al Pamesa Teruel en tres sets (25-18, 25-21, 25-23). «Ha sido un buen trabajo en los dos partidos con excelente resultado de cara a prepararnos para el Campeonato de España que vamos a jugar a finales de mayo en Teruel. Tenemos mucha confianza y muchas ganas», remarcó Beatriz Molinos, entrenadora del CVZ.

El Pamesa, segundo clasificado, se quedó con un sabor «agridulce». «Siempre da pena perder una final, pero estoy muy orgulloso de las chicas porque lo han dado todo en el campo. Han plantado cara hasta el final», destacó su entrenador Sergio Puerto. El equipo pudo ganar en la semifinal ante un CV Alcañiz que calificó de «fabuloso». «Es un orgullo que en la Final Four haya tres equipos de la provincia de Teruel. Tuvimos las gradas llenas y un ambiente espectacular», remarcó el técnico.

El CV Alcañiz se sacó la espinita al haber subido al podio tras la derrota de la mañana frente al Zaragoza y lo celebró a lo grande. «A pesar de la derrota de la mañana el equipo termina ganando y acabamos más contentos por este tercer puesto», explicó Chema García, el entrenador. Las chicas han tenido un gran desgaste frente a su rival de la mañana al jugar los cinco sets y llegaron «más cansadas» al partido de la tarde, pero han sabido hacer frente al reto. «Un año más estar en el podio de Aragón como equipo juvenil es muy difícil así que estamos muy contentos y felicito a las chicas», dijo García.

El Kasalkas terminó la Final Four con sensaciones positivas por la evollución experimentada con respecto a la temporada anterior. «En el primer partido han dado el cien por cien todas y en el segundo creo que se podría haber plantado más cara al CV Alcañiz, pero estoy muy orgullosa de ellas», señaló la entrenadora Patricia Gómez. La técnico también agradeció la buena acogida por parte del público y el haber tenido la oportunidad de jugar en casa. «Ver a los padres durante toda la comida unidos y el ambiente entre las jugadoras es muy especial», dijo. El año pasado el Kasalkas quedó penúltimo en Liga y el haber alcanzado la Final Four siendo cuartas de Aragón es un gran logro para el equipo local. «Creo que no me puedo quejar».

Un momento «muy emotivo» ha sido el de la despedida de cuatro de las jugadoras del CV Alcañiz que se marchan al acabar su etapa como Juveniles: Sonia Vallés, Carla Orihuela, Julia Artigas y Silvia Bartañán. «Acaban su época de estudiar en Alcañiz y se tienen que ir a estudiar fuera. Ha finalizado una etapa para ellas, pero siempre podrán colaborar con el club», ha asegurado su entrenador Chema García. El título de Mejor Jugadora de la Final Four recayó en Paula Gariburo del Zaragoza. También hubo obsequios a los patrocinadores y colaboradores de la cita en señal de agradecimiento.

Las autoridades municipales hicieron entrega de los trofeos a los equipos. La Final Four retransmitió por streaming en el canal del Ayuntamiento de Alcañiz. La final contó con Javier Vilchez como speacker, quien no dudó ni un momento en prestar su apoyo y colaboración al importante evento.