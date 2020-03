Finalizan las obras de ampliación del centro de salud de Valderrobres

Concluyen, al fín, las obras de ampliación del centro de salud de Valderrobres. El Gobierno de Aragón finalizó hace varios días los trabajos de ampliación del centro sanitario que ha sido equipado con 3 salas más, contando de este modo, con 6 consultas además del área de urgencias. Espacio suficiente para albergar a los dos médicos titulares y a los dos 2 enfermeros que pasan consulta a diario, además de a los especialistas como matrona, pediatra y labores de extracción de sangre que se llevan a cabo en el centro valderrobrense durante algunos días a la semana. Hasta este momento los 4 facultativos, además del personal circunstancial tan solo cuentan con 3 consultas, a todas luces insuficientes para albergar a todo el personal sanitario que allí se da cita.

Pese a que la obra ya está finalizada, lo cierto es que todavía no está operativa ya que aún no se dispone del equipamiento necesario para su puesta en marcha. Fuentes del Gobierno de Aragón confirmaron que no hay todavía una fecha prevista para dotar con el instrumental y la equipación necesaria a las 3 nuevas consultas debido a la crisis global del coronavirus. Es previsible que el nuevo espacio entre en funcionamiento una vez se normalice la situación. Cabe recordar que durante estos días no se llevan a cabo consultas ordinarias y los pacientes son atendidos por teléfono, salvo los casos que expresamente requieren de presencia física. Los trabajos arrancaron en verano del pasado año y el ejecutivo autonómico llevó a cabo una inversión de 265.000 euros.

El nuevo módulo que alberga las nuevas consultas ocupa una superficie de 150 metros cuadrados en una parcela que fue cedida por el consistorio para usos sanitarios. Todo ello después de que las obras fuesen finalmente adjudicadas en junio de 2019 tras varios fallidos intentos previos y retrasos en su licitación. Se pone fín así a una de las principales reivindicaciones, no solo de los valderrobrenses, si no de todo el Matarraña y del personal sanitario. Además de las más de 2.000 cartillas existentes solo en Valderrobres, el centro de salud atiende a las poblaciones de Beceite, La Fresneda, La Portellada, Torre del Compte, Ráfales, Fórnoles, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins, Torre de Arcas, Monroyo y la localidad castellonense de Herbés, sumando 5.000 cartillas.

La necesidad de ampliar el centro se tornó imperiosa con la llegada de un segundo médico titular y un segundo enfermero a Valderrobres a finales de 2017 después de que, hasta ese momento, los únicos médico y enfermero existentes cargasen en exclusiva con 2.000 cartillas. Ante la falta de espacio existente, tuvo que ser habilitada de forma provisional la sala de reuniones del centro sanitario y hubo que hacer turnos entre los distintos médicos para atender a sus pacientes. «Era una obra que llevábamos mucho tiempo demandando, así que en ese aspecto estamos contentos porque por fín es una realidad», afirmó Carlos Boné, alcalde de Valderrobres.