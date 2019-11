La Fiscal del triple crimen de Andorra vuelve a pedir a la juez que no limite el acceso a los informes

La Fiscal del caso de los asesinatos de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero en Andorra ha impugnado el auto de la juez en el que denegaba tanto al propio Ministerio Fiscal como a las partes el acceso al expediente judicial completo y a los informes periciales, lo que «puede suponer una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a utilizar todos los medios de prueba pertinentes y del derecho de defensa.

Así lo ha hecho en un escrito al que ha tenido acceso La COMARCA en el que vuelve a insistir en las tres cuestiones que le fueron denegadas hace unos días: la solicitud de la copia del DVD que contiene la reconstrucción virtual de los hechos, el visionado del DVD por parte del médico forense y la transcripción de la declaración prestada por el presunto asesino, Norbert Feher, relativa al robo del vehículo utilizado por José Luis Iranzo.

Las nueve páginas son tajantes aunque mucho más comedidas que el duro escrito de hace un mes para que no deniegue también todas las pruebas solicitadas -las mismas que ahora salvo la de incorporar a la causa la sentencia a cadena perpetua de Italia-. En el escrito aseguraba que se «vulneran derechos» al no entregar la reconstrucción en DVD y recriminaba el «retraso» de la causa, que se ha convertido en un «vía crucis procesal».

Por un lado, la Fiscal solicita que el forense pueda visionar el DVD de la reconstrucción virtual de los hechos, reclamado por él mismo, al considerar que contiene nuevos datos objetivos que no han podido ser valorados por los médicos forenses como las imágenes del lugar donde ocurrieron los hechos, o la posición en la que quedaron los cadáveres.

También reconoce que «sinceramente» esperaba que ya en esta fase del procedimiento y finalizada la instrucción se facilitara a las partes una copia del DVD que contiene la reconstrucción virtual y que por ello no lo había solicitado antes. » Consideramos que no existe razón jurídica alguna para que no se nos dé traslado del DVD, para que no se facilite una copia al Ministerio Fiscal y al resto de las partes (…)», asegura.

También insiste en que se proceda a la transcripción de la nueva declaración de Feher prestada el Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcañiz relativo al robo del vehículo de Iranzo. «Tras un periplo procesal innecesario de un Juzgado a otro, y que finalmente fueron inhibidas y acumuladas al presente procedimiento en fecha 3 de julio de 2019 (es decir un año y medio después de ocurrir los hechos), debemos recordar que nos encontramos en un procedimiento por Jurado, en el que este Ministerio Fiscal o las partes deben poder aportar testimonio por escrito de dicha declaración y a fecha de hoy solo consta en la causa (o al menos eso es lo que consta en el expediente digital) un número localizador, ni siquiera hay un CD con la grabación de la declaración (porque no puede incorporarse al expediente digital con Avantius) y si lo hay no le consta a este Ministerio Fiscal en las actuaciones. ¿Qué aportamos al Jurado, testimonio de un número localizador?… Podemos demorar la práctica de esta diligencia, pero honestamente, no tiene sentido no practicarla ya, porque la vamos a necesitar para preparar nuestro escrito de acusación», afirma la Fiscal en el escrito.