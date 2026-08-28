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28 AGO 2026|

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El cortometraje ‘Sal ahí fuera” del Gloria Fuertes, seleccionado en la 13º Edición del International Youth Film Festival Plasencia Encorto 2026

La selección supone un importante reconocimiento para el grupo de alumnos y los dos docentes, que tendrán la oportunidad de formar parte de la programación de un festival dedicado a impulsar y dar visibilidad a nuevos creadores

Cartel de la producción del cortometraje 'Sal ahí fuera'. / C.G.F.
Cartel de la producción del cortometraje 'Sal ahí fuera'. / C.G.F.

La COMARCA28 08 2026

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Andorra

Cultura y Ocio

El Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra comienza el nuevo curso escolar con una gran noticia. El cortometraje 'Sal ahí fuera', realizado por el grupo de alumnado del Programa de Cualificación Inicial, bajo la coordinación de su tutora, Lola Oriol, y el profesor del área de plástica, Joaquín Macipe, ha sido seleccionado para participar en la 13º Edición del International Youth Film Festival Plasencia Encorto 2026, uno de los encuentros cinematográficos de referencia para el talento joven.

La selección supone un importante reconocimiento para el grupo de alumnos y los dos docentes, que tendrán la oportunidad de formar parte de la programación de un festival dedicado a impulsar y dar visibilidad a nuevos creadores y creadoras dentro del ámbito cinematográfico.

El International Youth Film Festival Plasencia Encorto reúne cada año propuestas audiovisuales procedentes de diferentes lugares y constituye un espacio de encuentro para jóvenes cineastas, profesionales del sector y público, favoreciendo la difusión de nuevos trabajos y el intercambio de experiencias en torno al cine.

La organización del festival ya ha comunicado oficialmente la selección al centro educativo, que asistirá al festival y a la Gala de entrega de premios en el mes de octubre. “Estamos muy felices de que el trabajo del centro 'Sal ahí fuera' haya sido seleccionado para participar en Plasencia Encorto 2026. Formar parte de la programación de un festival que apuesta por el talento joven supone una gran oportunidad para seguir dando visibilidad al proyecto y compartirlo con nuevos públicos, así como contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad", ha manifestado su Directora, Lola Oriol.

La participación en esta 13º edición representa un nuevo paso en el recorrido de 'Sal ahí fuera' que fue premiado en el FESCILA de la localidad de La Almunia de Doña Godina el pasado mes de mayo. Un trabajo realizado por el alumnado que expone la problemática del mal uso de las pantallas visto por los auténticos protagonistas de esta aventura: los alumnos y alumnas del grupo del Programa de Cualificación Inicial.

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