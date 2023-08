Fórnoles da el pistoletazo a sus patronales con Rocío Zapater como pregonera

El municipio de menor población del Matarraña inicia sus fiestas en honor a San Roque y la Asunción de la Virgen. Ayuntamiento de Fórnoles, Comisión de Fiestas, asociaciones como Mussols Arremangats y Braulio Foz y las diferentes peñas de la localidad, villa natal de Braulio Foz y Andrés Piquer Arrufat, son las encargadas de organizar cinco días de actos festivos. Se trata de una localidad acostumbrada a recibir personas de municipios vecinos, especialmente de Alcañiz, así como segundos residentes, principalmente venidos desde la vecina Cataluña y desde Zaragoza. Los fornolinos celebrarán, asimismo, el plato fuerte de sus festejos durante un fin de semana en el que el grueso de las fiestas de verano ya habrá finalizado en el Matarraña y otros municipios todavía no las han comenzado, por lo que esperan la llegada de vecinos de municipios cercanos.

Decenas de personas asistieron al pregón./ J.L.

Sin duda el acto más emotivo y esperado por los vecinos y visitantes tuvo lugar ayer con el pregón, que se celebró desde el balcón del Ayuntamiento. La pregonera fue Rocío Zapater, valderrobrense implicada en la vida cultural, deportiva y asociativa de todo el Matarraña y que lidera y colabora en multitud de eventos e iniciativas del territorio. Se trata de una matarrañense cuya labor altruista la hacen pieza imprescindible en multitud de iniciativas, eventos, actos, acciones de todo tipo (muchas de ellas solidarias) así como por estar al frente de diferentes asociaciones.

Tras el pregón, muchos asistentes se refrescaron con gaseosa./J.L.

Zapater reconoció no esperarse este honor. «Estoy muy agradecida y no me lo creía cuando me dijeron que tendría el honor de ser la pregonera. Siempre digo que Fórnoles es un pueblo con mayúsculas, porque aquí hay un sentimiento y vínculo de comunidad y de familia que es importantísimo«, explica la pregonera. El acto estuvo amenizado por la charanga «El Revoltijo» de Alloza. «Somos el municipio más pequeño del Matarraña en cuanto a número de habitantes pero organizamos unas fiestas por todo lo alto así que esperamos la llegada de muchas personas», explica Javier Vidal, alcalde de Fórnoles. La gran cena del alforja temática y una discomóvil que sirvieron, asimismo, para ir caldeando el ambiente. El torneo de fútbol, la fiesta ‘Holi’, el concurso de disfraces y el concurso de guiñote, entre otras actividades, completarán los actos festivos de Fórnoles.