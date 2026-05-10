Fórnoles quiere convertir su santuario en ruinas en un hotel de lujo para conseguir los 3 millones para su restauración

Los vecinos de Fórnoles se han vuelto a reunir este domingo para celebrar la romería de Santa Mónica a la ermita de Monserrate, una cita que cada año deja en evidencia el lamentable estado en el que se encuentra el templo. Los más de un centenar de asistentes se han reunido en la misa en el exterior de la capilla junto a las ruinas y a unas vallas que impiden el paso a las zonas que se encuentran en peor estado y que suponen un peligro. La procesión a la cruz de término se ha celebrado en el claustro por la lluvia, que sin embargo no ha impedido que los asistentes se quedaran a comer en grupos de familiares o amigos.

El santuario de Monserrate es un emblema para Fórnoles, que pese a que cuenta con solo 40 habitantes, mantiene una romería que se celebra desde hace 505 años y que reúne en cada edición a más de un centenar de fieles. Su alcalde, Javier Vidal, confía en poder acometer este año una inversión de 70.000 euros para las actuaciones más urgentes, realizar desescombros y apuntalar las zonas más delicadas. Para ello, cuentan con una donación de 20.000 euros de una vecina y 50.000 que esperan conseguir de una ayuda-préstamo con bajos intereses de una administración. No obstante, estas cantidades son ínfimas si se tiene en cuenta que restaurar toda la ermita costaría tres millones de euros.

Este presupuesto millonario es totalmente inasumible para un Ayuntamiento con 40 vecinos censados y por eso su alcalde quiere contactar con el Gobierno de Aragón para darle un uso al edificio, de estilo gótico y situado junto a la N-232. "Encontrarle una utilidad sería la única forma de conseguir los tres millones de euros y esa salida podría ser reconvertirse en Parador o en un hotel de lujo. No obstante, primero se realizaría un referéndum entre los vecinos y deberían dejarlos acudir al templo las dos fechas que lo visitamos al año, el Lunes de Pascua y para la romería de Santa Mónica", explica el primer edil.

El otro objetivo de Vidal es que la romería vuelva a ser punto de encuentro de nueve localidades del Matarraña y el Bajo Aragón como lo era antaño. Su origen se remonta a que nueve pueblos sin previo acuerdo acudieron a pedir agua a Nuestra Señora de Monserrate el 4 de mayo de 1521. Con esa coincidencia, acordaron fijar esa fecha para acudir en romería al santuario tal y como se explica en el catálogo cultural de la Fundación Quílez Llisterri. Las nueve poblaciones que llegaron al histórico acuerdo fueron Fórnoles, Ráfales, Belmonte, La Codoñera, Castelserás, Torrecilla, Valdealgorfa y Valjunquera. A ellas se les sumó más tarde Torrevelilla.