El Foro Sella pone en valor Aragón como líder en las renovables

La segunda mesa de la mañana sirvió para que cuatro empresas ubicadas en Aragón dieran a conocer sus proyectos. Participaron Agustín Lalaguna, vicepresidente de CEOE Aragón ; David Blázquez, responsable de Infraestructure, Energy and Sustainability Policy de Amazon Web Service ; Luis Miguel Gil, Servicios energéticos y de IDi Natur y nuevas actividades de Saica ; I gnacio Cortés, electricidad renovable en Stellantis ; y Nicolás Ramón, compras de material indirecto de BSH España.

¿Cuáles son los objetivos del Foro Sella?

Desde el Foro de Industria y Energía tenemos un objetivo fundamental, mantener e incrementar, más si cabe, la competitividad de la industria. Por eso, lo que queremos es ofrecer herramientas relacionadas tanto con el conocimiento como experiencias de otras empresas para que salgan beneficiadas de esta jornada y se puedan enfrentar mucho mejor a ese proceso gracias a lo que seamos capaces de trasmitir.

En eventos como este se conectan muchas personas y empresarios que desarrollan su trabajo en diferentes ámbitos de la energía, ¿cuáles son los beneficios que genera un foro de estas características?

No conozco una mejor forma de trasmitir conocimiento que no sea compartiéndolo y explicándolo. Tener la oportunidad de escuchar casos de buenas prácticas sirve de guía para otras compañías. Compartir sabiduría nos va a ayudar a enfrentarnos a esta transición ecológica y energética manteniendo la competitividad industrial. No es algo sencillo, es un reto en el que tenemos que trabajar juntos y confiamos en que encuentros como este sirvan a muchas empresas para tomar decisiones informadas. Además, tenemos la suerte de contar con un científico importante, Mike Berners-Lee, autor de varias obras que han sido superventas en Reino Unido y Estados Unidos. En ellas, se plantea la huella de carbono en las empresas TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Es un tema que creo se ha tratado poco, pero cada vez se va a explicar más. Berners-Lee tiene datos y planteamientos muy interesantes a escala incluso europea. Entre ellos, por ejemplo, que si se aplicaran las energías renovables a todas las tecnologías de la información y la comunicación se podría cubrir en poco tiempo el 80% de sus necesidades energéticas. Es muy relevante y puede ayudar al impulso de Aragón como foco de atención a estos negocios de las tecnologías de la información y la comunicación.

¿Cuál es la situación de la energía renovable en Aragón?

Está muy claro que Aragón ya es líder mundial en generación de energía renovable y lo más importante, que todavía lo va a ser más en un futuro. La comunidad tiene un potencial extraordinario para consolidar ese liderazgo y ser un polo de atracción industrial y de empresas del sector de las tecnologías de información y la comunicación.

¿Cómo ve el presente y el futuro a corto plazo de la implantación de las energías renovables?

Soy una persona optimista y creo que el futuro es halagüeño. Sin embargo, no basta con tener una situación estratégica ni en Aragón ni en ninguna comunidad autónoma, hay que saber aprovechar las ventajas que genera. El hecho de vivir en un buen sitio no tiene que hacernos olvidar que es necesario acometer inversiones y tener compromiso y formación. Una de las cosas que pediría a todas las zonas que puedan gozar de un emplazamiento estratégico en el avance de las renovables es que no cometan el error de dejarlo todo a manos de esa ventaja. Hay que trabajar y poner los mecanismos legales necesarios además de formar a las personas. Aragón está dando pasos muy importantes pero hay que ser muy conscientes.

¿Cuál es el reto al que se enfrenta la comunidad?

El gran reto, en el que creo que se está trabajando de forma importante, es que ese liderazgo se convierta en competitividad. Aragón ya es un líder en generación de energía, pero poco a poco hay que convertirlo en competitividad. También existe una cuestión muy importante y es que implantar energías renovables no es un objetivo en sí mismo, el verdadero fin es poder atraer inversión y empresas a la comunidad. Por ello, la energía es un vector esencial para conseguirlo. En estos momentos, la situación es de liderazgo, pero hay que tener en cuenta esa gran inversión.

¿Cómo deberían invertir los gobiernos o ayuntamientos en el retorno económico de las renovables?

Hay que tratar de no ver las renovables como un objetivo en sí mismo sino porque generan unos beneficios y contribuyen al crecimiento, a la competitividad industrial y al bienestar en general. En el caso de los consistorios, creo que no hay mejor inversión que tener un tejido industrial competitivo, sostenible y que genere empleo. Al fin y al cabo, saldrán beneficiados ellos mismos y sobre todo los ciudadanos. Es una carrera en la que todos tienen que participar y si hay una buena coordinación entre los ayuntamientos, gobiernos y empresas al final se lograrán beneficios para todos. Lo que está claro es que no se puede trabajar de forma individual. Además, hay que recordar, los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas) en los que la ONU pide fomentar las alianzas.

Aragón es una de las comunidades autónomas que más energía genera, ¿qué debería hacerse con toda ella: quedarse aquí o exportarla a otras comunidades?

No veo ninguna razón para escoger entre una u otra opción, no creo que sean excluyentes. Obviamente, el tener acceso a energías renovables va a mejorar muchísimo el papel de Aragón y va a ocasionar que muchas compañías se trasladen y, por consiguiente, la comunidad se convierta en un polo de atracción. Por otra parte, producir energía puede ser muy interesante para hacerla llegar a otros lugares en los que haya demanda. Insisto, creo que no es algo excluyente, no hablamos de exportar la energía a Alemania, sino de que llegue a puntos cercanos como puede ser Cataluña, País Vasco u otros lugares en los que pudiera haber demanda. Es absolutamente compatible y utilizar la propia energía que tenemos para atraer inversión es un paso fundamental.

¿Cómo facilita el desarrollo energético a la llegada de empresas en Aragón?

La energía es un vector clave para el desarrollo del sector tal como se encuentra el mundo industrial en estos momentos. Hay muchos condicionantes que ocasionan que una empresa se instale en una zona u otra pero, ahora mismo, el acceso a energías sostenibles y eficientes es una pieza fundamental. La energía se está convirtiendo en un pilar clave a la hora de tomar esta decisión. No obstante, hay otros factores como el acceso a la mano de obra adecuada o contar con un entorno regulatorio óptimo. Ahora mismo no se puede desvincular la industria de la gestión energética, son dos caras de la misma moneda. Las ubicaciones que sean capaces de ofrecer un acceso a energías renovables y eficientes van a tener muchos elementos a favor. En Aragón hay acceso y estoy convencido de que se va convertir cada vez más en un mayor polo de atracción.

