Francesc Domínguez: «En un mundo cada vez más tecnológico, lo que buscamos es el equilibrio entre lo clásico y lo nuevo»

¿Cómo transcurrió la presentación?

¿Qué has querido reflejar con el libro y cuáles son los fundamentos básicos?

¿Por qué en Calanda?

¿Has abordado la despoblación?

¿El marketing turístico es clave en este complicado momento socioeconómico?

De ahí que en tu libro sitúes a Calanda como ejemplo de marca con grandes posibilidades de desarrollo...

Conozco Calanda y el Bajo Aragón de toda la vida y sigo manteniendo el contacto frecuente. A lo largo de los años he visto que hay un turismo en el Bajo Aragón pero que suele ser en general muy estacionado. En el caso de Calanda hay mucho turismo en los días de la Semana Santa como un hecho puntual. Pienso que sería bueno encontrar fórmulas para que ese turismo fuera más desestacional, más prolongado y más frecuente a lo largo del año. De esa manera se beneficiaría no solo el pueblo en sí, sino también los de su alrededor.

En el caso de Calanda hay un activo que considero importantísimo, que es el hecho del milagro de la virgen del Pilar. Hay muchas personas que son creyentes y lo desconocen hoy en día. Igualmente para la gente que no son creyentes es una historia espectacular que llama muchísimo la atención. Por ejemplo podría ser un reclamo para unos en lo que es la extensión de la fe y para otros como turismo cultural. A mí, particularmente, siempre me ha sorprendido que no se haya dinamizado por que por ejemplo el gran Luis Buñuel llegó a decir que es ateo «por la gracia de Dios» pero que el milagro de Calanda no se lo quitara nadie. Toda tierra, todo pueblo, como toda persona tienen un potencial por desarrollar, lo único que muchas veces no lo vemos o no nos hemos puesto manos a la obra para desarrollarlo.