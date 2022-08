El fresnedino Jon del Valle, campeón mundialista de karting

El piloto fresnedino de karting, Jon del Valle, ha vuelto a saborear las mieles del triunfo. Lo hizo el pasado fin de semana en la prueba del Kart World Championship, celebrada en la localidad portuguesa de Viana do Castelo.

A este evento de karting 4T acudieron pilotos de varios países, a través de una serie clasificatoria nacional. En esta ocasión el número de participantes alcanzó los 138, llegados de Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Polonia, Suecia, Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Brasil, Estados Unidos, Eslovenia, Colombia, República Checa, Suiza y España. El Kart World Championship reúne cada año a los mejores pilotos de la especialidad en un circuito diferente, con karts también diferentes, que en la edición de este año en Portugal fueron los Sodio 390 c.c.

Tras las diferentes mangas clasificatorias de 20 minutos que se desarrollaron desde el martes, en las que del Valle tan solo pudo participar en alguna y disputar las semifinales; el fresnedino logró proclamarse el sábado campeón en la gran final, donde otro español, Jorge Suárez, se hizo con la cuarta plaza. Del Valle estuvo acompañado en el podio por el alemán Dennis Höller y por el holandés Ruben Boutens.

Para Jon la consecución del campeonato ha supuesto toda una sorpresa. «Llegué a Portugal con la intención de pasármelo bien y divertirme, pero se dieron las circunstancias necesarias para lograr el triunfo y no las desaproveché», explicó. Con este título, que tiene carácter mundialista, el piloto de La Fresneda ha logrado uno de los objetivos que se marcó cuando comenzó a competir en el mundo del karting. «El título que he sumado en Portugal no tiene nada que ver con conseguir un Campeonato de España porque son sensaciones totalmente distintas, vives todo de una manera totalmente diferente, es algo muy bonito y emocionante», detalló.

Aunque actualmente compite en el karting de cuatro tiempos, donde espera seguir disputando más carreras, Jon del Valle participó anteriormente en el de dos tiempos. Logró también éxitos y títulos, dentro de las competiciones Rotax, clasificándose en dos ediciones para las finales mundiales de la marca austriaca disputadas en Portugal en 2012 y en los Estados Unidos en 2013.